Elias Demirarslan – ein „total uneitler Typ“

Auch in der Halle profitiert Elias Demirarslan (r.) von seinen technischen Fähigkeiten. Mit der U 23 der Preußen triumphierte der Sendener letztens bei den Stadtmeisterschaften am Berg Fidel.

Dass Elias Demirarslan die Nase künftig etwas höher trägt, fürchtet Kieran Schulze Marmeling nicht im Geringsten. „,Eli´ ist der total uneitle Typ“, weiß der Coach des Fußball-Oberligisten Preußen Münster U 23. Ja, Demirarslan durfte im Winter ein paar Wochen bei den Berufsfußballern an der Hammer Straße mittrainieren. Auch war Preußen-Cheftrainer Sascha Hildmann durchaus angetan von den Darbietungen des jungen Mannes während der Rückrundenvorbereitung. Aber, so Schulze Marmeling: „Selbst wenn er noch keinen Profivertrag hat: Elias ist in jeder Hinsicht hochprofessionell – in sportlichen Dingen eh, aber auch, was sein Verhalten betrifft. Deshalb wird er absolut kein Problem damit haben, sich wieder in den Dienst der zweiten Mannschaft zu stellen.“