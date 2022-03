Erfolgsturnier in Blau-Weiß

„Wir waren total glücklich, dass wir das Turnier in Ottmarsbocholt austragen durften . . .“ Günter Münnemann, Vorsitzender des Ausschusses für Seniorensport beim Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV), war voll des Lobes über die lichtstarke und vor allem saubere Halle an der Clemens-Hagemann-Straße und die Organisatoren von BW Ottmarsbocholt. Die hatten die Westdeutschen Meisterschaften der Senioren an zwei Wochenenden gewuppt – am dritten Februarwochenende und nun am 26. und 27. März.

Rund 250 Männer und Frauen aus allen Teilen Nordrhein-Westfalens hatten für die Meisterschaften gemeldet (bei den Männern zehn Altersklassen ab Senioren 40 und bei den Frauen sechs Altersklassen ab Seniorinnen 50). „Da sind Spieler über 150 Kilometer gefahren, um nach Ottmarsbocholt zu kommen“, so Bruno Rennack. Das Urgestein der BWO-Tischtennisabteilung und Gottfried Suntrup hatten das 30-köpfige Organisationsteam geleitet – alle aus den Reihen der BWO-Senioren.

„ »Da sind Spieler über 150 Kilometer gefahren, um nach Ottmarsbocholt zu kommen.« “ Bruno Rennack vom BWO-Organisationsteam

Und die bekamen für ihre ehrenamtlichen Mühen reichlich Lob und Anerkennung. „Normalerweise geht ein Spieler nach seinen Partien aus der Halle und sagt vielleicht gerade mal ,Tschüss‘“, so Rennack. Diesmal aber habe es kaum einen Teilnehmer gegeben, der sich nicht sowohl bei den Ausrichtern als auch an der Cafeteria für die Organisation und die Verpflegung bedankt hätte.

Große Anerkennung habe aber auch der Spielort an sich gefunden. Nicht nur bei den Aktiven: „Das ist die schönste Halle, die ich in Deutschland je gesehen habe“, zitiert Rennack eine Oberschiedsrichterin, die ansonsten (gegenüber den Spielern) manchmal doch recht streng, also bei Komplimenten wie diesen auch als sehr glaubwürdig zu bewerten sei. Überhaupt die Schiedsrichter: Insgesamt 18 vom WTTV gestellte Referees waren an den beiden Wochenende an der Clemens-Hagemann-Straße im Einsatz.

Für das größte sportliche Ausrufezeichen sorgte nicht überraschend der mehrfache Deutsche Meister Manfred Nieswand vom TTC Schwalbe Bergneustadt, der in der Altersklasse Senioren 65 antrat. „Der hat ganz souverän alle an die Wand gespielt“, so Rennack.

Nun richten die Senioren der BWO-Tischtennisabteilung den Blick schon wieder nach vorne. Im Juli findet zum dritten Mal das von BW Ottmarsbocholt ausgerichtete internationale Seniorenturnier statt. „Dafür waren die Westdeutschen Meisterschaften auch ein guter Test“, sagt Organisator Bruno Rennack.