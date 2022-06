Ergebnis top, Leistung so mittel – ASV Senden wieder in der Oberliga

Der ASV Senden hat es geschafft, dank des abschließenden 32:28 (14:16)-Erfolges über den HTV Hemer ist das Team auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse auf Verbandsebene vertreten. Erst spät fanden die Hausherren in die Spur.

Ja, die Ausgangslage war blendend, selbst eine Niederlage mit acht Toren Unterschied hätte den A-Jugend-Handballern des ASV Senden gereicht, um auch in der nächsten Saison einen Platz in der Oberliga zu ergattern. Genau das sei aber das Problem gewesen, erklärte Thomas Hammerschmidt, der gemeinsam mit Alex Nolte den erkrankten Coach Sebastian Tenholt am Sonntag im Match gegen den HTV Hemer vertrat: „Wenn du weißt, dass du nicht an deine Leistungsgrenze gehen musst, dann machst du halt im Zweifel den einen Schritt weniger.“ Gereicht hat es für die Hausherren trotzdem relativ locker. Trotz der in Teilen durchwachsenen Leistung bezwang der ASV das Team aus dem nördlichen Sauerland mit 32:28 (14:16). Weshalb Hammerschmidt dann doch ein positives Fazit zog: „Am Ende zählt in der Qualifikation das Ergebnis. Und das hat in an allen drei Spielen gepasst.“

Seine Schützlinge liefen ziemlich lange einem Rückstand hinterher, erst in Minute 46 traf Lennard Kasberg zur neuerlichen ASV-Führung (23:22), die Nick Rüddenklau, Thorben Joost und zwei Mal David Supler binnen kürzester Zeit scheinbar vorentscheidend ausbauten (27:23/50.). Doch wieder verlor Senden den Fokus, abermals drohte Hemer das Blatt zu wenden (28:27/53.).

Es brauchte schon ein paar weitere Paraden von ASV-Schlussmann Julian Wiedau und die Zwei-Minuten-Strafe für Hannes Jägersmann, um die Hausherren ein letztes Mal wachzurütteln. Umso schöner der Schlusspunkt, nach Joosts Kempa-Trick traf Rüddenklau zum 32:28.

ASV-Tore: Rüddenklau (8/ 3), Joost (6), Supler (5), Jägersmann (4), Kasberg (3), Magdalinski (2), Reichow (2), Elshof (1), Gerigk (1).