Erste Hälfte unterirdisch – BW Ottmarsbocholt verliert

Die Vorbereitung: durchaus vielversprechend. Das erste Pflichtspiel im Pokal: souverän gewonnen. Im ersten Meisterschaftsspiel aber, am Sonntag bei SW Havixbeck, ließ Fußball-A-Ligist BW Ottmarsbocholt vieles von dem vermissen, was ihn in den Wochen zuvor noch ausgezeichnet hatte. Die Folge: eine 0:3 (0:2)-Auswärtsklatsche für das Team von Lars Müller und Spielertrainer Sebastian Schnetgöke.

„Das war ein herber Dämpfer“, so Müller, den vor allem „unsere unterirdische erste Hälfte“ auf die Palme brachte: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben die anfangs deutlich griffigeren Havixbecker gewähren lassen und waren bei zwei Freistößen des Gegners im Tiefschlaf.“ Beide Situationen nutzten die Hausherren eiskalt aus. Jonas Lülf traf zum 1:0 (31.), Jonas Hehn erzielte nur fünf Minuten später das 2:0 – quasi eine Kopie des ersten Tores.

Immerhin: Nach dem Wechsel stemmten sich die Blau-Weißen gegen die Pleite, ließen aber selbst beste Gelegenheiten (zwei Mal Thimo Kock, Vincent Lindfeld und Malte Goerdt, dessen Freistoß die Latte küsste) aus. So kam, was kommen musste, 60 Sekunden vor dem Ende schloss Tobias Harke einen Konter der Hausherren zum 3:0 ab.