Furiose Offensive des VfL Senden gegen Dorsten-Hardt

Der VfL Senden hat sich nach drei Niederlagen in Folge gegen Dorsten-Hardt wieder zurückgemeldet – und wie . . .

Nach drei Niederlagen in Folge wollte der VfL Senden am ersten Adventssonntag wieder punkten. Gegen den Tabellennachbarn aus Dorsten-Hardt gelang ihm das auch. Durch eine überragende Offensivleistung schlug Senden den Gast mit 6:2 (3:1).

Der VfL begann furios. Gerade mal zehn Minuten waren gespielt, da konnte sich Ali Shinawi bereits Doppelpacker nennen. Zuerst stand er nach einer Ecke von Tim Castelle genau richtig und hämmerte das Leder in die Maschen. Dann durfte er den klaren Elfmeter, den Niklas Castelle herausgeholt hatte, verwandeln.

Der SV Dorsten-Hardt war noch gar nicht im Sportpark Senden angekommen, da klingelte es gleich zum dritten Mal im Gästekasten: Nach einem Eckball und einiger Verwirrung, ob der Ball im Toraus war oder nicht, schaltete Niklas Castelle am schnellsten und traf per Direktabnahme.

Die komfortable Führung nach nicht ein mal 20 Minuten hatte sich die Mannschaft von Rabah Abed und Thomas Morzonek aber auch spielerisch verdient. In sämtlichen Bereichen überlegen, ließen die Sendener den Gästen nicht ein bisschen Raum. Ging der Ball verloren, wurde der Gegner direkt mit zwei, drei Mann attackiert. Mit diesem Gegenpressing schien Dorsten-Hardt gar nicht zurecht zu kommen. Viele individuelle Fehler von Beginn an ließen bei den Gästen keinen echten Spielfluss zu.

Nach dem 3:0 nahm der VfL allerdings etwas die Energie raus. „Das ist ein wiederkehrender Fehler, den müssen wir abstellen“, mahnte Abed nach der Partie. Denn gerade in dieser schläfrigen Phase der Hausherren traf Ismet Kaynak zum 3:1 Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang legte Senden aber wieder zu und ließ die Gegner bei den rasanten Angriffen nur hinterher schauen. Niklas Castelle traf nach einem schnörkellosen Konter in der 52. Minute und entschied damit die Partie im Voraus.

Die Spannung fehlte anschließend auf beiden Seiten. Der VfL blieb jedoch weiter klar überlegen und legte in der 70. Minute sogar noch mal nach. Bruno Geister schoss ebenfalls sein Tor an dem ersten Advent, an dem für Senden offensiv fast alles möglich war. Kaynak von Dorsten-Hardt belohnte sich kurz darauf jedoch mit seinem Doppelpack. Den hatte er sich auch irgendwie verdient. Der bullige Stürmer setzte sich stark gegen seinen Verteidiger durch und traf nach einer Flanke.

Den Schlusspunkt der für Fans des Offensivfußballs sehr ansehnlichen Partie setzte Pascal Karaterzi, der wie Shinawi in Durchgang eins vom Punkt traf. Einen hochverdienten Sieg durften die Spieler gemeinsam mit ihren Fans bejubeln. Abed lobte derweil die gesamte Mannschaft: „Klar, wir haben eine starke Offensive, aber ohne die dahinter würde das ganze nicht funktionieren. Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung.“

VfL: Brückner – Schlögel, Gottwald, Tjaden, Kelle – Geister, Dabrowski (85. Heubrock), Karaterzi, Shinawi (89. Kleuter) – N. Castelle, T. Castelle (80. Sanyang). Tore: 1:0 Shinawi (9.), 2:0 Shinawi (10./FE.), 3:0 N. Castelle (17.), 3:1 Kaynak (25.), 4:1 N. Castelle (52.), 5:1 Geister (70.), 5:2 Kaynak (74.), 6:2 Karaterzi (90./FE.).