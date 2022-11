Gegner stark, ASV Senden trotzdem souverän

Die Ziele waren klar formuliert: im Rhythmus bleiben, da das nächste Meisterschaftsspiel erst in drei Wochen ansteht. Die Kreispokalpartie beim Münsterlandligisten HSG Kattenvenne/Lengerich 2 gewinnen, um ins Final-Four-Turnier einzuziehen. Und gerne auch den Zwei-Klassen-Unterschied erkennen lassen. Zumindest zwei der drei Vorgaben haben die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden vorbildlich umgesetzt. Das Zweitrundenmatch in Kattenvenne gewann das Team aus der Stevergemeinde – mit ziemlich voller Kapelle – recht deutlich, 35:23 (23:14) hieß es nach weitgehend spannungsarmen Minuten.

Dass am Ölberg indes nicht alles wie geschmiert lief aus ASV-Sicht, lag laut Thomas Hammerschmidt weniger an der Leistung der eigenen Sieben („die war okay“), sondern am bis zum Ende unverdrossen fightenden Underdog. „Der Gegner ist für ein Team dieser Spielklasse ein Höllentempo gegangen und hat sich auch von dem anfangs deutlichen Rückstand nicht beirren lassen“, bilanzierte der Mann, der den erkrankten Chefcoach Swen Bieletzki am Freitagabend vertrat.

Senden hatte in den ersten Minuten (0:6/5.) alles im Griff, ehe die Hausherren den Rückstand doch wieder halbierten (8:11/19.). „Da war dann genau diese Pokaleuphorie da, die wir eigentlich von Beginn an unterbinden wollten“, so Hammerschmidt. Anschließend zog der Favorit die Zügel allerdings wieder an, legte in der Folge ein besseres Rückzugsverhalten an den Tag, hatte bei Halbzeit jeden Zweifel am Weiterkommen beseitigt und schaltete nach der Pause, im Wissen um den sicheren Sieg, in den Verwaltungsmodus.

ASV-Tore: Hintze (6/2), Janssen (6), Unkell (6), Starke (5), Bexten (4), Rotering (4), Eierhoff (3), D. Ernst (1).