Gemischte Gefühle bei Vier-Tore-Mann Jürgen Sinev

Am Sonntag (4. September), 15.30 Uhr, empfängt der VfL Senden die TSG Dülmen. Die Gäste verfügen über etliche Top-Angreifer, der VfL ebenfalls. Ein Sendener war zuletzt besonders treffsicher.

Jürgen Sinev ließ sich vor sechs Tagen in Gemen vier Mal von den Teamkollegen herzen. Zum Sieg reichte es dennoch nicht.

Unglaubliche vier Tore hat Jürgen Sinev, Offensivmann des Fußball-Landesligisten VfL Senden, zuletzt in Gemen erzielt. Noch unglaublicher: Die Kollegen und er standen nach 90 Minuten beim 4:6 aus VfL-Sicht mit leeren Händen da. Das müsse besser werden, wenn Senden am Sonntag (4. September), 15.30 Uhr, die TSG Dülmen empfängt, hat der 20-Jährige WN-Redakteur Florian Levenig verraten.

Schon mal vier Buden in einem Match erzielt?

Sinev: Tatsächlich ein Mal, als ich in der dritten Mannschaft ausgeholfen habe. Sonst höchstens zu Jugendzeiten.

Wie war Ihre Gemütslage nach dem 4:6?

Sinev: Gemischte Gefühle. Einerseits freut man sich, so häufig zu treffen. Letztlich überwog aber die Trauer über die Niederlage.

Dabei schien Senden in den vergangenen beiden Jahren die richtige Balance aus Offensivpower und konzentrierter Verteidigung gefunden zu haben.

Sinev: Stimmt. Wobei auch wir Angreifer da gefordert sind. Pressen wir hoch, stimmen mitunter die Abstände nicht mehr und wir laden den Gegner zu Kontern ein.

Trotzdem sind Sie, wie es scheint, in Senden angekommen.

Sinev: Total. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich bei der U 23 von Preußen Münster am Ende nicht mehr ganz so glücklich war. In Senden ist alles top: das Umfeld, die Teamkollegen und nicht zuletzt die Trainer, die mir wertvolle Tipps geben, wenn es zum Beispiel ums Positionsspiel geht.

Wie wichtig ist es, dass bei allem jugendlichen Vorwärtsdrang ein paar routinierte Kollegen für Ordnung im Zentrum sorgen?

Sinev: Extrem wichtig. Das hat man ja in den beiden Partien gesehen, als „Dabro“ (Kapitän Joshua Dabrowski – d. Red.) nicht dabei war. Prompt hat die Stabilität ein wenig gelitten. Ähnliches gilt für Eric Rottstegge. Und „Motze“ (VfL-Regisseur Lucas Morzonek – d. Red.) ist nicht nur ein brutal guter Zocker, der die Bälle verteilt und mir ja auch in Gemen einen Treffer wunderbar aufgelegt hat. Er variiert das Tempo, den Rhythmus, stellt, wenn nötig, den Körper rein. Das ist halt seine große Erfahrung, die uns Jüngeren noch fehlt.

Der TSG-Angriff um Marvin Möllers zählt zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Könnte wieder so ein Spektakel werden wie an der Jugendburg.

Sinev: Hätte ich grundsätzlich nichts gegen. Aber bitte nicht wieder sechs Gegentore.