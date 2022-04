Gipfeltreffen im Sportpark – VfL Senden vs. Greven 09

Der VfL Senden führt die Tabelle an, Greven 09 ist Dritter. Trotzdem sei sein Team am Sonntag (10. April), 11 Uhr, im direkten Duell der Außenseiter, findet VfL-Coach Phillipp Roberg – und kann das auch begründen.

Mehmet Coban (r.) und Co. haben am Sonntagvormittag Verfolger Greven 09 zu Gast.

An den Sendener Schulen ist gerade Mottowoche. Schön für die angehenden Abiturienten, blöd für Phillipp Roberg, den Coach des örtlichen U19-Bezirksligisten: „Das Training hat schon arg gelitten.“ Dass die Partie am vergangenen Wochenende in Mettingen ausfiel, macht die Sache für den VfL vor dem Gipfeltreffen am Sonntag (10. April), 11 Uhr, mit Greven 09 auch nicht besser.

Und dann sind dann ja noch die Ausfälle von Elf-Tore-Mann Jermaine Jeyanthira sowie Mika Farwick, einer weiteren Stammkraft. So gesehen mag man Roberg zustimmen, wenn er den Nullneunern, vor der Saison eh der Top-Titelanwärter, die Favoritenrolle zuschiebt. Zumal Greven auch das Hinspiel mit 2:1 gewann.

Was ja nicht bedeute, dass seine Elf schon vor dem Anpfiff die weiße Fahne hisst: „Bei uns fehlen doch immer wieder wichtige Leute. Was die Mannschaft aber auszeichnet und was man von ihr auch am Sonntag erwarten darf: Dass sie ihr Herz auf dem Platz lässt.“

Die Meisterschaft werde morgen eh nicht entschieden, egal wie die Partie endet: „Dafür liegen Greven, Nottuln, das einen richtig guten Lauf hat, Wettringen und wir viel zu eng beieinander. Das wird wohl bis zum letzten Spieltag ein spannendes Rennen bleiben.“