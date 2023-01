Girls-Cup bei BW Ottmarsbocholt prominent besetzt

Am Samstag und Sonntag (21./22. Januar) steigen nach drei Jahren wieder die Wettbewerbe für Mädchen-Teams. Der Ausrichter konnte sich vor Anfragen kaum retten. Sogar ein Bundesligist schickt seinen Nachwuchs.

Am Wochenende (21./22. Januar), beim „4. Winter-Girls-Cup“, steht die Halle in Ottmarsbocholt ganz im Zeichen des Mädchenfußballs. 32 Teams aller Altersklassen kommen zusammen.

Prominentester Teilnehmer (und Premierengast an der Clemens-Hagemann-Straße): der Erstliga-Nachwuchs der SGS Essen, der seine U13-Truppe bei den bis 15-Jährigen antreten lässt. Dazu weitere Branchengrößen wie Arminia Bielefeld oder Arminia Ibbenbüren. Nicht zu vergessen Ausrichter BWO, der bei den Jüngsten und Ältesten am Start ist (Ex-JSG-Partner VfL Senden stellt eine U 13- und eine U 15).

Fünf Turniere (zwei in der Klasse U 17) mit bis zu acht Mannschaften sind es insgesamt, jeder kickt gegen jeden. Am Samstag kommen die E- und C-Juniorinnen zum Zuge, tags darauf die D- und die B-Mädchen. Los geht’s an beiden Turniertagen um 9.30 Uhr.

Damit beteiligen sich rund 300 Spielerinnen am Kräftemessen um Medaillen und Pokale. „Unser Mail-Account ist förmlich explodiert! Wir hätten sogar einen Tag dranhängen können. Nach der Corona-Pause haben alle auf den Re-Start gewartet“, frohlockt Turnierchef Harald Cunen.