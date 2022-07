Gleich zwei Reitturniere am Helmerbach

In der Gemeinde Senden gibt es in diesen Wochen viele interessante Veranstaltungen für Reitsportfans - bald auch in Bösensell.

In der Gemeinde Senden gibt es in diesen Wochen viele interessante Veranstaltungen für Reitsportfans. Am Freitag begann das Turnier des Reit- und Fahrvereins Senden. Bis Sonntag werden in der Dorfbauerschaft 102b fast 50 Prüfungen durchgeführt.

Noch im Juli wird dann auch der RV Bösensell zeigen, dass er ein guter Gastgeber ist. In diesem Jahr gibt es dabei eine Besonderheit, wie Sandra Schulze Zumkley vom Turnierausschuss mitteilt: „In diesem Jahr werden wir an einem Wochenende zunächst die Springprüfungen und an dem dann folgenden Wochenende die Dressurprüfungen durchführen. Wir haben uns dazu entschieden, um die Parkplatz-Situation zu verbessern und den Reiterinnen und Reitern die Möglichkeit zu bieten, sich mit noch größerer Ruhe auf den Abreiteplätzen auf die Prüfungen vorzubereiten. Außerdem können dadurch alle Prüfungen draußen stattfinden.“

Die Springreiter kommen am 16. und 17. Juli auf die schmucke Anlage am Helmerbach, die Dressurreiter zeigen am 23. und 24. Juli ihr Können. Freitags finden in diesem Jahr keine Prüfungen statt.