Gut in Schuss – junge Steverschützen erfolgreich

„Schieeeßßßen?“ Und noch mal, nicht, dass sich der Gesprächspartner gerade verhört hat: „Schieeeßßßen?“ Diana Heitplatz spricht den Unglauben in der Stimme des anderen gleich mit. Das sei die übliche Reaktion, wenn sich jemand nach ihren Hobbys erkundige. Reiten und Voltigieren, ihre weiteren Freizeitbeschäftigungen, gingen ja noch an, aber „Schieeeßßßen“? Dabei versteht die junge Sendenerin gar nicht, was denn daran so ungewöhnlich sein soll. „Ist es etwa spannender, mit elf Leuten einem Ball hinterherzulaufen?“, fragt Heitplatz.

Der Einwand des Teenagers ist schon deshalb berechtigt, da es die hiesigen Amateurkicker in den seltensten Fällen zu Deutschen Meisterschaften schaffen. Bei den Steverschützen ist das anders, Jahr für Jahr qualifizieren sie sich in großer Zahl für die nationalen Titelkämpfe, die immer am selben Ort stattfinden, der Olympiaschießanlage in München. Ein Riesenevent mit bis zu 6000 Teilnehmern – und doch irgendwie familiär, wie André Kornmeier, der Jugendtrainer, ausführt: „Da kann es passieren, dass dir unvermittelt Christian Reitz über den Weg läuft.“ Und nicht nur das: Der Mann, der an den Spielen von Peking, London und Rio teilgenommen hat, nehme sich Zeit für die Jugendlichen, beantworte Fragen, gebe Tipps für den anstehenden Wettkampf – und habe null Allüren: „Der gibt einem das Gefühl, einer von uns zu sein. Sehr sympathisch.“

Fiedler starke Elfte

Ob Reitz auch Hanna Fiedler ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hat, wissen wir nicht. Jedenfalls war die Sendenerin, die wie Nele Alves dem Landeskader angehört, in der bayerischen Landeshauptstadt besonders treffsicher. 545 von 600 möglichen Ringen, im Schnitt also eine gute Neun: Damit landete Fiedler, deren Schwester Jule ebenfalls zum Aufgebot der Steverschützen zählte, auf einem starken elften Platz. Ob sie den Ehrgeiz habe, irgendwann mal wie Reitz bei Olympia zu starten? Vor TV-Kameras? „Ich denke nicht, dafür liegen Aufwand und Ertrag zu weit auseinander.“ Um auf internationaler Bühne bestehen zu können, müsse man schon gewaltig viel Zeit investieren – schwer für lupenreine Freizeitsportler wie das Grüppchen aus Senden.

Auch Alves reicht es völlig, zweimal in der Woche im Keller der Steverhalle sowie regelmäßig mit den Verbandstrainern zu üben – und sooft es geht zu den Deutschen zu fahren: „München ist wie eine Art Klassentreffen – für uns das absolute Highlight im Jahr.“ Aber was ist nun das Besondere am „Schieeeßßßen“? „Die Präzision“, schlägt Alves vor – und dass man körperlich (die Waffen wiegen zwischen einem und drei Kilogramm), „aber auch vom Kopf her gefordert wird“.