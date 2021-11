„Habe ich in 30 Jahren nicht erlebt“ – Glischinski nach Skandalspiel geschockt

Foto:

Rroma-Eskalation hatte ein Vorspiel. In zwei Fällen war es zu ähnlichen Szenen bei Auftritten des Angelmodder Vereins gekommen. Glischinski, „einer unser erfahrensten und stabilsten Referees“ sei gezielt angesetzt worden, bestätigt der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA), Philipp Hagemann. Und jetzt? Alarmstufe Rot? Zumal sich auf Kreisebene derlei Vorfälle häufen. In Selm hatte ein Spieler dem Unparteiischen nach der Partie zwischen der SG-Reserve und dem SC Capelle 2 aufgelauert (WN berichteten), wofür er nun fünf Jahre gesperrt wurde. Beim FC Polonia gab es Fan-Tumulte, das Duell zwischen Centro Espanol und Senden 3 wurde abgebrochen, in einem anderen Fall soll ein B-Jugendlicher den Spielleiter attackiert haben. Hagemann mag die Dinge „weder bagatellisieren noch skandalisieren. Ja, wir haben ein Problem. In Münster hat es das seit Jahren in der Form nicht gegeben. Daher hat Norbert Krevert, der Kreisvorsitzende, einen Brandbrief verschickt. Die Klubs müssen Fans und Spieler für das Thema sensibilisieren. Trotzdem ist jeder Fall gesondert zu betrachten. In Selm hat die SG schnell und konsequent gehandelt, indem sie den Verurteilten ausgeschlossen hat. Auch die Sportgerichte greifen entsprechend durch.“ Was allerdings in Angelmodde geschehen sei, habe „eine neue Dimension. Auch wenn ich einen Schiri-Streik, wie es ihn in Berlin mal gab, ablehne, da der jenen 99 von 100 Vereinen schadet, die sich an die Regeln halten: Ich hätte am Sonntag danach doch niemanden guten Gewissens zum Rroma-Spiel schicken können.“ Die Spruchkammer nahm ihm die Entscheidung ab, indem sie den Kultur Verein vorläufig sperrte. Dem C-Ligisten droht der Komplettausschluss. (flo)