Hauptsache schmeißen – Patrick Hüsken mag Speere und Handbälle

Handball und Leichtathletik. Interessante Kombi, aber gar nicht so abseitig, wie ein Blick ins WN-Archiv zeigt. Jedenfalls nicht beim ASV Senden. Alex Seitz zum Beispiel, Trainer der zweiten Mannschaft, war einst ein exzellenter Werfer und Mehrkämpfer. Bei Deutschen Meisterschaften schaffte er es, als B-Jugendlicher, zwei Mal aufs Podest. In den Bestenlisten des DLV ist bis heute jene Marke von gut 61 Metern vermerkt, auf die Seitz 2002 den 600-Gramm-Speer schleuderte.

Gleiche Paradedisziplin

Damit zu Patrick Hüsken, 13 Jahre jung, gleiche Paradedisziplin. Der Lüdinghauser kommt aktuell auf 43 Meter, damit ist er in seiner Altersklasse verbandsweit die Nummer eins. 2023 will er, wie weiland Seitz, auf Bundesebene angreifen. Und trotzdem weiter Tore für den ASV produzieren. Geht das parallel? Auf Top-Niveau? Bei Seitz ging es irgendwann nicht mehr: „Der Aufwand wird im absoluten Leistungsbereich zu groß.“ Er selbst hat sich damals für den Handball entschieden, „weil mich der Teamsport immer ein Stückchen mehr begeistert hat“.

Rückraum-Shooter beim ASV Senden: Patrick Hüsken. Foto: ASV

Und Hüsken? Muss sich zum Glück noch nicht entscheiden. „Ich mache das eine halt so gern wie das andere“, sagt der Anton-Schüler, „gerade weil man in der Leichtathletik ja doch letztlich Einzelkämpfer ist“. Wie der Coach der ASV-Reserve schätzt der Steverstädter das Verbindende beim Handball. Freud’ und Leid mit den Kumpels auf dem Parkett teilen. Wobei die Freude aktuell eindeutig überwiegt. Noch nicht ein Spiel hat seine Mannschaft, Sendens C-Jugend, bis dato in der Münsterlandliga verloren.

Gescheiter Armzug

Ob ihm die Fähigkeiten, die er aus der einen Sportart mitbringt, beim Ausüben der anderen helfen? „Ich denke schon, dass Patrick beim Speerwerfen von seinen Vorzügen als Handballer profitiert“, sagt Sendens U 15-Coach Malte Eierhoff. Und lacht. „Nee, war nur Spaß. Zumal die Bewegungsabläufe sehr unterschiedlich sind, beim Ausholen zum Beispiel.“ „Und beim Stemmschritt“, ergänzt Seitz. Hüsken kann beides bestätigen. Seine Lieblingsteildisziplin zähle zu den komplexeren in der Leichtathletik. Beim Handball gehe es dagegen, „vereinfacht gesagt, darum, den Ball irgendwie ins Tor zu werfen“. Indes kann ein gescheiter Armzug hier wie dort nicht schaden. „Die Power, die er hat, kommt ihm natürlich bei uns zugute“, glaubt Eierhoff.

Alex Seitz zählte als Jugendlicher bundesweit zu den Besten in seiner Paradedisziplin. Foto: Wolfgang Birkenstock

Wie lange der junge Mann noch in Senden aus dem linken Rückraum feuert? Sein Coach hofft, dass er „beides möglichst lange unter einen Hut bekommt. Obwohl er zum Jungjahrgang zählt, ist er bei uns absoluter Leistungsträger“. Nur: Hüsken mag vielseitig begabt sein, zweiteilen kann er sich nicht. Montags bis mittwochs übt er das Werfen, Springen und Laufen, donnerstags wie freitags stehen die Einheiten im Sportpark auf dem Programm. An den Wochenenden macht er mal das eine, mal das andere.

Wechsel zur LG Brillux

Für die Leichtathletik muss er künftig zusätzlich Zeit aufbringen. Zum neuen Jahr schließt sich der Lüdinghauser, der bisher im benachbarten Nordkirchen trainiert hat, der LG Brillux Münster an. Auch am Olympiastützpunkt in Dortmund ist er regelmäßig anzutreffen. Noch längere Fahrtzeiten – Papa Markus Hüsken, der mal Deutscher Meister im Sommer-Biathlon (Laufen/Schießen) war, sitzt am Steuer, Patrick erledigt auf dem Beifahrersitz die Schulaufgaben –, noch größere Meetings: Gut möglich, dass der Youngster sich irgendwann vollends auf die Leichtathletik konzentriert. Auch der Besuch eines Internats sei schon diskutiert worden, verrät der Heranwachsende. Aber ganz vom Teamsport lassen mag Hüsken junior (noch) nicht: Ende Januar lässt er extra einen Wettkampf sausen, um beim Spitzenspiel zwischen der JSG Tecklenburger Land und dem ASV, in dem sehr wahrscheinlich die Meisterfrage geklärt wird, dabei zu sein. Speere? Bälle? Hauptsache schmeißen.