„Hauptsache, wir gewinnen“ – Lennart Unkell und Co. beim TVI

Swen Bieletzki ist durchaus Fan des TV Isselhorst: „eine tempofeste, junge Truppe mit langen Kerls, die uns im Hinspiel, gerade zu Beginn, richtig Probleme bereitet hat“. Trotzdem ging der Sieg damals mit 29:26 an das eigene Team, den ASV Senden. Ein Erfolg solle auch beim Wiedersehen am heutigen Abend her – schon weil die Gütersloher derzeit Relegationsrang sieben belegen, mit vier Zählern weniger als der ASV: „Gewinnen wir, sind es sechs Punkte, was das Ganze für uns deutlich entspannter machen würde.“ Bis auf die Langzeitverletzten (Hendrik Hüging, Jakob Janssen, David Ernst) sind alle Mann an Bord. (flo)