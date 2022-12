Heimspiel in der Fremde? TG Hörste vs. ASV Senden

ASV-Kapitän Marius Hintze (am Ball) und Co. gastieren am Samstagabend bei Tabellenführer TG Hörste.

Swen Bieletzki ist ein Fuchs. Weil sein Team, die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden, daheim in vier Spielen maximal gepunktet haben, in der Fremde dagegen noch ohne Zählbares (bei allerdings erst einem Auftritt) dastehen, hat sich der Coach vor der Partie am Samstag (10. Dezember), 19.30 Uhr, bei Ligaprimus TG Hörste überlegt, „dass wir aus dem Auswärts- ein Heimspiel machen“. Also haben die ASV-Verantwortlichen für die Fahrt nach Halle eigens einen Bus gechartert, so dass möglichst viele Fans das Team zum Spitzentreffen in Ostwestfalen begleiten können.

Absolutes Gipfeltreffen

Dass sich der Ausflug lohnen dürfte, zeigt ja schon der Blick auf die Tabelle. Hörste ist Erster, Senden (drei Zähler weniger bei noch zwei Spielen in der Hinterhand) Dritter. Und: Die TG hat bislang die meisten Tore geworfen (211), Senden die wenigsten kassiert (132). Die Abwehr der Gäste wird am Samstagabend also einmal mehr Schwerstarbeit verrichten müssen, da der Gegner trotz einiger personeller Wechsel im Sommer „vorn auf allen Positionen gut besetzt ist“ und „60 Minuten Tempo machen kann“, wie Bieletzki weiß. Der ASV-Trainer freut sich jedenfalls auf ein „flottes, attraktives Match“, muss aber weiter auf Janis Wieczorek, Timo Schüring, Max Klosterkamp und Hendrik Hüging (alle verletzt oder angeschlagen) verzichten. Zudem ist Kreisläufer Marek Ernst verhindert.

In der Münsterlandliga empfängt die HSG Ascheberg/Drensteinfurt die HF Reckenfeld (Sonntag, 18 Uhr), während der ASV Senden 2 eine halbe Stunde eher beim Klassenbesten Ibbenbüren 2 gastiert. Die Kreisliga-Frauen der Spielgemeinschaft messen sich morgen – wie die Männer in der Profilschule – mit der HSG Tecklenburger Land 2 (16 Uhr).