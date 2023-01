Horrorshow in Hälfte eins – ASV Senden chancenlos

Puh, was für ein deprimierender Start ins Wochenende. Nicht nur hat der ASV Senden das erste Mal in dieser Spielzeit vor eigenem Anhang Punkte liegen lassen. Die Niederlage, ausgerechnet gegen den Erzrivalen Ahlener SG 2, fiel mit 30:43 (11:25) auch noch ganz schön deftig aus. Ob‘s am Datum – Freitag, der 13. – lag? Jedenfalls war es, gerade in Durchgang eins, eine wahre Horrorshow der Hausherren. Man kann sich nicht an ähnlich schlimme erste 30 Minuten im Sportpark erinnern.

Woran es haperte? Vorn an allem. Pfosten, Latte, daneben oder in den Armen von ASG-Keeper Jonas Hüsken: Der Ball landete überall, nur eben nicht dort, wo er grundsätzlich hin gehört: im gegnerischen Tor. Dazu unerklärliche technische Fehler: Es gruselte einen anfangs schon sehr als ASV-Fan. Nicht, dass es in der Deckung besser gelaufen wäre. Lücken ohne Ende, eher ein zaghaftes Anfassen denn ein beherztes Zupacken. Am meisten taten einem noch Tobias Uphues und Ben Lemcke leid. So sträflich von ihren Vorderleuten im Stich gelassen, bekamen die beiden Torleute der Sendener nur wenig an die Finger.

Zur Wahrheit gehört natürlich, dass Ahlen all das bot, was Senden vor dem Wechsel vermissen ließ: Engagement, Tempo, Spielfreude. Wie man es halt macht, wenn einem der Lieblingsgegner gegenübersteht.

Die gute Nachricht: Immerhin wehrten sich die Hausherren nach der Pause gegen das drohende Debakel. Altmeister Hendrik Kuhlmann (war als zweiter Kreisläufer für Marek Ernst eingesprungen) gab mit seinem Treffer zum 12:25 den Startschuss. Die Sendener waren jetzt etwas konsequenter im Angriff, verteidigten griffiger (so dass sich auch Lemcke einige Male auszeichnen konnte): Bloß war die Hypothek aus Durchgang eins natürlich zu hoch.

Und ASV-Coach Swen Bieletzki stimmte selbst die leichte Steigerung nach der Pause nicht milde: „Da gibt es nichts zu beschönigen, selbst die zweiten 30 Minuten waren nicht wirklich gut. Ohne Ben hätten wir heute 50 Buden gekriegt.“ ASV-Tore: Wieczorek (9/3), Eierhoff (8/2), Janssen (4), Bexten (3), Starke (2), Hintze (1), Klosterkamp (1), Kuhlmann (1), Unkell (1)..