Im Zentrum knubbelt es sich – Trainingsauftakt beim VfL Senden

Die schlechte Nachricht: „Das kostet dich ´ne Kiste, Marvin.“ Marvin, Nachname Tjaden, wird es verschmerzen. Er kriegt ja auch im Gegenzug was dafür von Rabah Abed. Der Coach des Fußball-Landesligisten VfL Senden überantwortet dem stets verlässlichen Innenverteidiger die Kapitänsbinde, die Tjaden fortan im Wechsel mit Joshua Dabrowski und Keeper Johannes Brückner tragen wird (die Hierarchien sind da eher flach beim VfL).

Tjaden erinnere ihn, Abed, in vielerlei Hinsicht an Felix Berning (hatte das Amt seit 2015 inne und findet, es sei „an der Zeit, dass ein anderer das mal macht“) „in jungen Jahren“. Pflichtbewusst, oft der Erste und nicht selten der Letzte beim Training: Da habe sich die Beförderung förmlich angeboten.

Kapitänsamt Lohn und Verpflichtung

Sie sei zudem Lohn für die „tolle Entwicklung“, die der Ur-Sendener genommen habe, verpflichte ihn aber auch dazu, künftig (noch) mehr Verantwortung zu tragen. Die überwiegend jungen Spieler an die Hand zu nehmen, etliche sind beim Trainingsauftakt am Sonntag das erste Mal im Sportpark: ein Trio, das entscheidenden Anteil am historischen Landesligaaufstieg der eigenen U19 hatte (Max Gruschka, Joris Rieger und Alexander Wanstrath, dazu mit Adel Al Hamoud (Warendorfer SU) und Hussein Fayad (RW Ahlen) zwei weitere letztjährige A-Jugendliche.

„Es hat sich im Münsterland rumgesprochen, dass wir diese Talente in besonderem Maße fördern und ihnen eine Perspektive bieten“, sagt Abed nicht ohne Stolz. Vor zwölf Monaten stießen ähnlich viele Jungspunde zum Team, bemerkenswert viele fanden sich nur wenig später in der Startformation der Sendener wieder.

Natürlich könne man eine Spielzeit im Seniorenbereich nicht mit 25 Hochveranlagten bestreiten, „deren Leistungen logischerweise immer mal wieder schwanken“, wie Thomas Morzonek anmerkt. Deshalb freut sich der andere VfL-Coach ganz besonders über das Wiedersehen mit Eldin Celebic, der vor seinem Wechsel zu Westfalenligist GW Nottuln vor zwei Jahren bereits eine Saison an der Bulderner Straße gekickt hatte, auch erst 23 ist aber damit allen Ernstes zu den erfahrensten Kräften im Kader zählt.

Hiobsbotschaft: Karaterzi weg

Celebic könnte zum Beispiel Pascal Karaterzi ersetzten, der – Hiobsbotschaft am Rande – aus privaten Gründen – in seine brandenburgische Heimat zurückkehrt. Es ist ein Abgang, der richtig wehtut. Diese so herrlich unbekümmert nach vorne stürmende Truppe konnte das ja auch deshalb tun, weil es da einen – Karaterzi – gab, der bereits vor der letzten Linie beherzt aufräumte.

Einerseits. Andererseits „fehlt es uns nicht wirklich an fähigen Mittelfeldleuten“, wie Morzonek einwirft. Tatsächlich hatte es sich bereits in der Vorsaison im Zentrum ganz schön geknubbelt. Nun sind mit Abdel Noureldin (vorher BW Aasee), Fayad, Celebic und Riegert weitere Akteure hinzugekommen, die nahezu jede Position zwischen den Strafräumen bekleiden können

Kreative Lösungen nötig

.

Dafür fehlt es an anderer Stelle. Hinten links etwa nach dem Abschied von Marcel Berik (zu Borussia Münster). Oder an vorderster Front, wo Prince Sanyang (Kreuzbandriss) wohl noch mindestens sechs Monate fehlen wird und Bruno Geister nach längerer Verletzungspause erst wieder Tritt fassen muss. Al Hamoud könnte ein Mann für die Tore sein, Ex-U 19-Kapitän Wanstrath einer für den vakanten Part in der Kette. „An der Stelle stehen wir Trainer in der Pflicht, kreative Lösungen zu finden“, ergänzt Abed.

Und die Ziele für die neue Saison nach Platz vier in der alten? Gibt es (noch) keine, beteuert der sportliche Leiter, Taylan Berik: „Die Landesliga 4 ist immer so ausgeglichen, dass es kaum Sinn macht, Prognosen abzugeben.“ Mit den ambitionierten Neulingen FC Epe und TSG Dülmen sowie Westfalenligaabsteiger SuS Neuenkirchen habe die Spielklasse noch mal an Qualität zugelegt. Erste Titelanwärter sind demnach Werne und Vizemeister Bockum-Hövel, beide Teams haben sich im Sommer namhaft verstärkt. „Wenn wir uns angesichts dieser enormen Konkurrenz irgendwo in der oberen Tabellenhälfte einsortieren, wird sich beim VfL niemand beschweren“, so Berik.