Jaeger geschafft, aber glücklich – ASV Senden hält die Klasse

Heikle Prüfungen hatte „Franz“ Jaeger in seinem Volleyballerleben – als Spieler wie als Coach – einige zu bestehen. Aber Sendens Frauen zum Klassenerhalt in der Verbandsliga zu führen: Das sei schon sehr speziell gewesen. Dagegen waren „Aufstiege mit anderen Teams ein Klacks“, sagt der ASV-Trainer.

Als er Mitte November Iraj Shir Ali an der Seitenlinie ablöste, da sei die junge Truppe nicht nur punktloser Tabellenletzter gewesen, sondern auch ein „ziemlich deprimierter Haufen“. Jaeger hat die Mannschaft also erst mental aufgerichtet und dann sportlich wettbewerbsfähig gemacht. Mitte der Woche die erlösende Nachricht: Der ASV verbleibt in der Spielklasse.

Ostbevern 2 hätte seine Sechs mit einem deutlichen Sieg über Saxonia Münster noch abfangen können, unterlag dem Tabellenzweiten aber mit 0:3. Zwei Sendener seien sogar vor Ort gewesen und hätte ihn per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten – „minütlich“, lacht der Coach. Wirklich gezittert habe er nur in Durchgang zwei, aber auch den gewannen die Münsteranerinnen schließlich mit 26:24. Und jetzt? Grundsätzlich könne er sich vorstellen, den Job weiterzumachen, „aber nur mit einem entsprechend großen Kader“. Zehn Spielerinnen sollten es schon sein. Eine Saison mit einem Sechser- oder Siebener-Kader: Das werde er sich kein zweites Mal antun.