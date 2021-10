Jugend des ASV Senden ist wieder am Ball

Die beiden ältesten Jugendhandball-Mannschaften des ASV Senden starten am Sonntag in die neue Saison. Die B-Junioren treten in der Verbandsliga an. Zum ersten Mal ohne Qualifikation gesetzt sind die A-Junioren in der Oberliga.

Für Handballtrainer und Spieler der ältesten beiden ASV-Jugendmannschaften ist der Beginn der Oberliga- beziehungsweise Verbandsliga-Saison in gewisser Weise ein Schritt ins Unbekannte. Das gilt jedoch auch für ihre Konkurrenten. Alle Teams müssen nach fast zwei Jahren Corona-Pause erst einmal wieder durchgehende Spielpraxis gewinnen.

Das gilt vor allem für die Sendener A-Junioren. Denn sie hat keine Qualifikation gespielt, das erste Mal ist die Jugendmannschaft in der Nachwuchs-Oberliga gesetzt. Maßgeblich für die Entscheidung des Verbands waren die ASV-Leistungen in den vergangenen Jahren, die in ein Punktesystem eingeflossen sind. Mit dabei in der Oberliga-Staffel 1 sind die DJK TuS Oespel-Kley, die HSG Bielefeld, die SG Schalksmühle Dragons und der TuS Müssen-Billinghausen. Die jeweils ersten zwei Mannschaften dieser und der zweiten Parallelstaffel bilden nach der ersten Saisonhälfte eine eigene Gruppe, die jeweils „schlechteren“ drei eine zweite.

„Die Dragons und Müssen-Billinghausen haben eine sehr ordentliche Bundesliga-Qualifikation gespielt“, sagt Sebastian Tenholt, Trainer der Sendener A-Junioren. „Auch Oespel-Kley macht eine sehr gute Jugendarbeit. Den Bielefelder Nachwuchs kann ich jetzt noch nicht einschätzen.“

15 Spieler stehen dem Coach und Assistenztrainer Thomas Hammerschmidt zur Verfügung. Kreisläufer Hannes Jägersmann ist verletzt, ebenso wie Rückraumspieler Leo Franken. Marten Hausen ist nach halbjähriger Verletzungspause eben erst wieder ins Training zurückgekehrt.

Am Sonntag finden die A-Junioren die erste Standortbestimmung. Um 16 Uhr gastieren die Dragons aus Schalksmühle im Sendener Sportpark.

Zwei Stunden vorher empfangen die B-Junioren des ASV den TV Emsdetten. Es hätte eigentlich das zweite Mal innerhalb weniger Wochen sein sollen, dass diese beiden Teams sich gegenüberstehen. Das erste Mal wäre das Entscheidungsspiel in der Verbandsliga-Qualifikation um Platz eins gewesen. Doch da sowohl Senden als auch der TV ihre vorherigen Spiele alle gewonnen hatten und daher ohnehin schon qualifiziert waren, verzichteten sie auf das letzte Duell in der Quali – und sehen sich nun halt zur Ligapremiere das erste Mal.

Zehn Teams gehen in der Verbandsliga 1 an den Start. „Wir wollen versuchen, am Ende in der oberen Tabellenhälfte zu stehen“, sagt Hammerschmidt, der die Sendener B-Jugend gemeinsam mit Co-Trainer Alex Nolte coacht.

Noch wichtiger als das rein tabellarische Saisonziel ist Hammerschmidt aber der Ausbildungsgedanke. Das ist an sich nichts Neues. Dass die Jugendlichen sich in erster Linie am Ball weiterentwickeln sollen, um eines Tages bei den Senioren mitmischen zu können (idealerweise natürlich in einer der beiden ASV-Teams), ist seit jeher das Credo bei der Nachwuchsarbeit an der Bulderner Straße. In Zeiten von Corona umso mehr, als der Nachwuchs fast zwei Jahre schlicht verloren hat.

„Wir haben eine gute, leistungsstarke Mannschaft“, so Hammerschmidt. „Es sind allerdings nur zwölf Mann im Kader. Das ist noch zu kompensieren. Aber wenn Spieler über einen längeren Zeitraum ausfallen, wird es eng.“