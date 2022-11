Kein Bier für BVB-Fan Arends in der „Veltins-Arena“

Beim Treffen zweier münsterischer B-Ligisten in der Erstliga-Spielstätte des FC Schalke 04 war auch der Sendener Christian Arends im Einsatz. Ausgerechnet.

Nur Wasser in der Kabine der S04-Spielstätte: Marc Berg (v.r.), Olaf Thon, Christian Arends, Herbert Heitkötter sowie die Wacker-Funktionäre

Ausgerechnet Borussia-Dortmund-Fan Christian Arends musste jetzt in die „verbotene Stadt“, wo der Mann vom VfL Senden in der „Veltins-Arena“ die B-Liga-Partie zwischen Wacker Mecklenbeck 3 und dem TSV Handorf 2 leitete. Arends ließ es sich nicht nehmen, bei den Königsblauen in schwarz-gelber (Referee-)Kluft aufzulaufen, blieb aber ansonsten natürlich völlig unparteiisch. Auch die münsterischen Teams verständigten sich – schiedlich, friedlich – auf ein torloses Remis.

Die Wacker-Drittvertretung hatte den Auftritt in der Erstliga-Arena vor immerhin knapp 1500 Besuchern bei der vom Schalker Hauptsponsor ins Leben gerufenen Aktion „Dein Heimspiel“ gewonnen. Als Paten standen den beiden Kontrahenten die S 04-Legenden Olaf Thon und Klaus Fischer zur Seite.

Die Schiedsrichter-Ansetzung darf auch als Dankeschön des hiesigen Fußballkreises für Arends’ gute Leistungen in der Bezirksliga verstanden werden – und dafür, dass der Mittdreißiger den pfeifenden Nachwuchs in der Stevergemeinde unermüdlich fördert. An der Linie assisistierten dem Sendener Marc Berg (ebenfalls VfL) und Herbert Heitkötter (BW Ottmarsbocholt).

An sich sei die Veranstaltung „eine runde Sache gewesen“, so der Unparteiische hinterher. Irritiert habe ihn lediglich, dass das hiesige Trio nach der Partie auf dem Trockenen saß – ungewöhnlich genug, wenn eine Großbrauerei als Veranstalter fungiert. „Wahrscheinlich“, scherzt Arends, „hat Florian Exner das ganze Bier in der Schiri-Kabine getrunken.“ Der Anwalt aus Münster war tags zuvor bei der Bundesligapartie der Schalker gegen Rekordmeister Bayern München als vierter Offizieller im Einsatz gewesen.