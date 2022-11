Keine Punkte für VfL und Fortuna

Zwei Niederlagen mussten die Bezirksliga-Fußballerinnen von VfL Senden und Fortuna Seppenrade einstecken – die eine mehr als deutlich, die andere sehr knapp.

Bor. Dortmund - VfL Senden 10:0

Die Sendenerinnen kassierten beim Spitzenreiter ihre erste Niederlage im neunten Saisonspiel. Der BVB nutzte sich bietende Räume gnadenlos und effektiv aus und führte bereits nach fünf Minuten mit 2:0. „Da waren wir noch nicht mal richtig im Spiel“, sollte VfL-Trainerin Annika Scheunemann später sagen.

Es dauerte bis zur 22. Minute, ehe die Borussinnen nach einer Ecke, die die Gäste-Defensive nicht sauber klären konnte, erhöhten. „Wir konnten uns mit einigen Aktionen gut befreien und mutig nach vorne spielen – Torchancen blieben aber Mangelware“, so Scheunemann. Dafür legten die Gastgeberinnen kurz vor der Pause noch nach.

In die zweite Hälfte starteten die Sendenerinnen mit ein paar guten Offensivaktionen, die Borussia nahm aber sehr bald das Heft wieder in die Hand. Ihre weiteren Tore waren alle gut herausgespielt, sie wusste den kleinsten Stellungsfehler schnell auszunutzen. In der Schlussphase ging den VfLer­innen auch die Luft ein wenig aus. Die intensive Laufarbeit der ersten Stunde ging an keiner Spielerin spurlos vorbei. So konnte der BVB in den letzten zehn Minuten zu einem zweistelligen Sieg nachlegen.

„Das Ergebnis geht zwar in der Höhe in Ordnung, spiegelt den Spielverlauf aber nicht hundertprozentig wider, da es phasenweise ein fast ausgeglichenes Spiel war“, resümierte Scheunemann. „Durch unsere offensivere Ausrichtung hatte der BVB mehr Räume und nutzte diese auch konsequent.“ Dennoch sei der Gastauftritt für sie und ihr Team „eine tolle Erfahrung gewesen: 432 Fans (laut BVB-Homepage) waren in der Evonik-Fußball­akademie gewesen und hatten die Teams angefeuert.

VfL: Sprengart - Schulz, Böcker, Besler, Rosenberg - Piepenbreier, Weseloh (70. Jaber) - Gräfe, Das, Tenholt - Malkemper.

FC Bochum - Fortuna Seppenrade 3:2

Auf ungewohntem Geläuf mussten die Seppenraderinnen ihr Auswärtsspiel am späten Sonntagnachmittag bestreiten. „Einige Spielerinnen von uns kennen Aschenplätze nur von Erzählungen ihrer Eltern“, so Trainerin Claudia Harder. Entsprechend schlecht starteten die Gäste in die Partie. „Gefühlt jeder zweite Ball ist irgendwie weggesprungen.“

Nach dem Führungstreffer der Bochumerinnen (22.) berappelte sich die Fortuna jedoch, und nach einem langen Ball in den 16er traf Emma Bahlmann zum Ausgleich für die Fortuninnen (42.). Sieben Minuten nach Wiederanpfiff legte der FCB wieder vor – und wieder kam Seppenrade zurück. Einen hohen Ball in den gegnerischen Strafraum nahm Marie Strotmann an und schoss das Leder nur sechs Minuten nach dem 2:1 zum erneuten Ausgleich ins FC-Tor. Dann jedoch legte Bochum noch ein drittes Mal vor, die Torschützin befand sich jedoch laut Harder auf dem vom Flutlicht schlecht ausgeleuchteten Platz in abseitsverdächtiger Position (66.). Das Tor wurde aber gegeben. Diesmal kamen die Schwarz-Gelben nicht mehr zum Ausgleich und mussten nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen.

Fortuna: V. Haschmann – Tüns, Krusa, Rietmann, Wischnewski – Althaus, Bahlmann (Sibbel) – Strotmann, Hildmann, Krebber (J. Haschmann) – Kerwien.