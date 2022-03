Kellerkind stoppt Lauf des ASV Senden

Der ASV Senden musste sich am Sonntagabend in eigener Halle der Spvg Steinhagen mit 25:27 (12:12) geschlagen geben. Entscheidend für die Niederlage waren zwei Dinge.

Minute 47 in der Neuen Halle: Rückraum-Mitte-Mann Max Klosterkamp trifft zum 23:22 für die Hausherren. Der Auftakt zu einer dieser furiosen Schlussphasen, die dem ASV Senden schon so manchen Sieg in dieser Spielzeit beschert haben? Mitnichten. Geschlagene zwölf Minuten vergehen, ehe Jens Micke Treffer Nummer 24 nachlegt. Zu dem Zeitpunkt ist das Match gegen die Spvg Steinhagen freilich schon fast entschieden, mit 25:27 (12:12) unterliegt der Tabellenzweite am Ende dem Kellerkind aus Ostwestfalen.

Es ist ein Mix aus Pech, Unvermögen, teilweise gar Slapstick, der den ASV in der Crunchtime die Punkte kostet. Mal schließen die Sendener zu unvorbereitet ab, mal scheppert das Gebälk, mal ist Steinhagens guter Keeper Marcel Finkeldei zur Stelle. Nur ins Tor will die Kugel einfach nicht rein. Und erobert ein Sendener mal hinten den Ball, schmeißt er ihn eine Sekunde später auch schon wieder weg.

„Ja, stimmt, die Fehlerquote war deutlich zu hoch“, bestätigt ASV-Coach Swen Bieletzki. Aber? „Dabei kommt mir die Galligkeit zu kurz, die Steinhagen an den Tag gelegt hat. Der Gegner wollte den Sieg einfach mehr als wir. Das war aus meiner Sicht entscheidender noch als unsere eigenen unüberlegten Würfe.“

Es ist von Beginn an ein zähes Ringen im Sportpark. Den zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand (9:12/ 25.) machen die Gastgeber bis zur Pause wieder wett. Kurz nach dem Wechsel führen sie dann sogar mit 15:12 (33.). „In dieser Phase hatte ich eigentlich gedacht, dass wir das Ding doch irgendwie zu Ende bringen“, gibt Bieletzki nach der Partie zu Protokoll. Doch das Gefühl, es trügt.

ASV-Tore: Eierhoff (9), Unkell (5), Schlögl (3), Hintze (2), Klosterkamp (2), Micke (2), Ernst (1), van de Pol (1).