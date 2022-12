Kicker des SV Bösensell enttäuschen

Der Akku ist leer, komplett leer. Mit letzter Kraft konnte der SV Bösensell am letzten A-Liga-Spieltag vor der Winterpause noch einen Punkt einfahren.

Bösensells Torschütze zum 1:0 – Nils Schröder (r.) – kann in dieser Szene Philip Wensing nicht bei der Ballannahme stören.

Im Heimspiel gegen das Kellerkind TuS Saxonia Münster hieß es nach 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz am Helmerbach 3:3. Zur Pause hatte der SVB noch mit 2:0 geführt.

„Wenn man mit einem 2:0-Vorsprung in die Kabine geht, muss man ein solches Spiel nach Hause bringen. Da wir es nicht geschafft haben, ist die Enttäuschung jetzt natürlich sehr groß. Der Punktgewinn ist für den TuS allerdings verdient“, erklärte SVB-Trainer Christian Hester.

Die Bösenseller starteten dabei verheißungsvoll in die Partie. Schon nach neun Minuten ging der Favorit in Führung, als die Münsteraner im Anschluss an einen Einwurf von Leonard Lohse den Ball nicht aus ihrem Strafraum bugsiert bekamen. Nils Schröder bedankte sich und netzte ein. Schon nach 21 Minuten hieß es sogar 2:0: Kapitän Till Leifken ließ im gegnerischen Sechzehner kurz seine Klasse aufblitzen und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Alles schien jetzt nach Plan zu laufen, doch der TuS kam ab der 35. Minute immer besser ins Spiel. Und er hatte zwei gute Chancen (37., 45.), aus denen er jedoch kein Kapital schlagen konnte.

Nach dem Wiederanpfiff spielte der Gast weiter mutig nach vorne. Das wurde belohnt: Julien Stephauer Granzotto (53.) und Christopher Eul mit einem verwandelten Handelfmeter (63.) – Leonard Lohse war der Ball unglücklich an die Hand gesprungen – sorgten für das 2:2. Jetzt wollte der Drittletzte noch mehr und ging auf das dritte Tor, das in Minute 86 erneut durch Eul gelang.

Zum Glück hatte das Bösenseller Trainerduo mit der Einwechslung von Linus Leifken in der 81. Minute ein glückliches Händchen bewiesen. Drei Minuten vor dem Abpfiff nahm der Spielertrainer der Bösenseller Zweitvertretung das Zuspiel von Kai Becker nämlich mutig aus 18 Metern auf und hämmerte den Ball oben rechts in den Knick zum 3:3-Endstand.

Der SVB überwintert damit hinter Mecklenbeck und Selm als Tabellendritter. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt nun neun Punkte.