Kontinuität ist Trumpf beim VfL Senden

Sven Spigiel ist gebürtiger Dortmunder und hat die Liebe zum BVB „mit der Muttermilch aufgesaugt“. Nur am 13. November (Sonntag), wenn die Schwarz-Gelben beim SV Herbern gastieren, ist deren Coach für 90 Minuten ein bisschen weniger Fan als üblich: „Wäre doch toll, wenn ausgerechnet wir es sind, die der Übermannschaft der Liga ein Remis abtrotzen.“,Was schwer genug werden dürfte. Auf Strecke könne eh keine Mannschaft mit den Dortmunderinnen mithalten: „Ich habe sie in der Kreisliga zwei Mal gesehen, das war schon eine andere Art von Fußball als die, die man von den Amateurplätzen sonst kennt.“ Kaum eine BVB-Spielerin, die zuvor nicht in der Westfalenliga gekickt hat. Mindestens.,Dortmund-Fan Spigiel fiebert nicht nur dem Hin-, sondern auch dem Rückspiel am 21. Mai im ehrwürdigen Stadion Rote Erde entgegen: „In so einer traditionsreichen Spielstätte vor wer weiß wie vielen Fans aufzulaufen: Was kann es für die Mädels Schöneres geben?“,Annika Scheunemann ist ebenfalls Anhängerin des Revierklubs, findet den Rummel um deren Damenteam – medienwirksames Casting, Trainingslager in Österreich, Teampräsentation vor zigtausend Fans im Rahmen des „Legendenspiels“ im Signal-Iduna-Park – aber schon auch ein bisschen albern. Außerdem: „Wo bleibt da der sportliche Wert, wenn bereits vor dem ersten Anpfiff feststeht, wer 2022/23 Meister wird?“ Und 2023/24. Und 2024/25. Und, und, und. Ziel des BVB ist, wie allseits bekannt, die Bundesliga.,Wenigstens ein Gutes habe der Hype, meint die Trainerin des VfL: „Dass der Frauenfußball in der Region in aller Munde ist. Und unser Kassierer wird sich wohl am 7. Mai, wenn wir Dortmund empfangen, freuen.“ Hunderte Fans begleiten die Schwarz-Gelben in der Regel zu deren Auswärtsspielen. (flo)