Leifken und Krüskemper verlassen SV Bösensell

„Das gab es lange nicht mehr bei uns. Wir müssen uns nach Jahren wieder auf die Suche nach einem neuen Trainer machen.“ Ungewohnt ist die neue Situation für Jürgen Leifken, den Vorsitzenden der Bösenseller Fußballabteilung. Denn sein Neffe Fabian Leifken und Mathias Krüskemper, gleichberechtigte Chefcoaches des Bezirksligisten, haben nicht für die kommende Saison verlängert.

„Acht Jahre sind eine sehr lange Zeit“, sagt Noch-Trainer Leifken. „Ich merke, dass ich eine Pause brauche. Dadurch bekommen die Jungs auch einen neuen Input.“ Auch Krüskemper wünscht den Spielern, dass „frischer Wind“ reinkomme. Vorrangig für seine Entscheidung sei aber der Wunsch gewesen, mehr Zeit für Beruf, die Familie mit zwei kleinen Kindern und Freunde zu haben, sagt der 41-Jährige, der am Berufskolleg Ahaus lehrt. „Der Fußball frisst einfach sehr viel Zeit.“

Der Abschied der beiden Coaches ist eine große Zäsur für den SVB. Fabian Leifken wird im kommenden Sommer acht Jahre an der Seitenlinie gestanden haben, Krüskemper immerhin vier – in den vergangenen beiden Spielzeiten pausierte er als Coach und war als Sportlicher Leiter des SVB aktiv. Dazu sind beide Bösenseller, kennen nicht nur Mannschaft und Verein, sondern auch das Dorfleben aus dem Effeff. So etwas verbindet, kann Trainer, Spieler und auch die heimischen Anhänger schon einmal zusammenschweißen. „Das hat es so besonders gemacht“, betont Jürgen Leifken die Bedeutung des Wohnorts für die sportliche Arbeit seines Neffen und Krüskempers.

Eine Bedeutung, die die fachlichen und menschlichen Qualitäten der Männer an der Seitenlinie ergänzt: „So ein Duo, ergänzt von Jürgen Heßeler als Torwarttrainer, findet man selten“, sagt der Abteilungschef. Heßeler bleibt dem SVB immerhin erhalten. „Er hat Spaß daran, unsere Torhüter weiter auszubilden“, so Jürgen Leifken.

Der aktuelle Erfolg gibt der Arbeit des Trios, das 2020 mit dem SVB aus der Kreisliga A 2 Münster aufgestiegen ist, Recht. Aktuell stehen die Schwarz-Gelben auf dem achten Tabellenplatz. Keine Selbstverständlichkeit, nachdem die Bösenseller in der vergangenen Spielzeit, der ersten in der Bezirksliga, von Beginn an in einen Negativsog mit acht Niederlagen geraten und am Ende wohl froh darüber waren, dass die Kurzsaison wegen des frühen Abbruchs nicht gewertet werden konnte. Das ist jedoch längst Vergangenheit, am Helmerbach denkt niemand mehr an diese schwarze Serie.

In seiner zweiten Bezirksliga-Saison trennen den SVB aktuell acht Punkte von der Abstiegszone – sicherlich kein bequemes Polster, aber ein Polster. Läuft in der Rückserie nicht allzu viel schief, werden Leifken und Krüskemper ihrem Nachfolger ein bestelltes Haus hinterlassen.