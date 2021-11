Leni Abeling vom RV Bösensell badet in Schleifen

Nicht zu schlagen waren die jungen Amazonen des RV Bösensell beim Kreisvierkampf des Kreisreiterverbandes (KRV) Coesfeld am vergangenen Wochenende in Senden. Vor allem eine Reiterin stach heraus.

Leni Abeling, Lou Jouline Kleinwechter, Helena Kuhlmann und Lisa Schulze Zumkley gewannen nicht nur die Mannschaftswertung, sondern auch in der Einzelwertung stand der RV Bösensell mit Leni Abeling ganz oben auf dem Treppchen. Der dritte Platz in der Dressur (Wertnote 8,2), der fünfte Platz im Springen (7,8) und Laufen und ein siebter Platz im Schwimmen sicherten Leni nach konstant guten Leistungen in allen vier Disziplinen zu Recht den Gesamtsieg. Unterstützt wurde sie dabei von Miss Holly, dem Schulpony des RV Bösensell.

Helena Kuhlmann freute sich über den 15. Platz in der Einzelwertung. Herausragend waren auch die Leistungen von Ronja und Lou Kleinwechter im Schwimmen. Beide erhielten mit 1000 Punkten die Höchstpunktzahl des Wettkampfs. Ronjas Zeit von 30 Sekunden auf 50 m reichte dann auch für den Sieg in der Disziplin Schwimmen, gefolgt von Lou auf Platz drei. Der Sieg im Schwimmen, ein dritter Platz im Springen und der vierte Platz in der Dressur führte für Ronja dann zum Bronzepokal im A-Wettkampf.

Abgeschlossen wurde das erfolgreiche Wochenende durch den fünften Platz im A*-Springen von Lilly Uhr mit Brentano und einer Platzierung im L-Springen von Isabell Ahlbrand mit ihrem Pferd Tamiro.