Leon Friedrich gibt alles für den VfL Senden

Jedem, das weiß Leon Friedrich natürlich, wird er es am Sonntag (12. März), 15 Uhr, wenn sein künftiger Klub Concordia Albachten beim VfL Senden gastiert, nicht recht machen können. Lässt er ein paar Bälle durch, mag er Pluspunkte bei den Münsteranern sammeln, was aber bei seinen aktuellen Gefährten nicht so gut ankäme. Hält er im Derby wie der Teufel, kann Albachten, bei schon jetzt zehn Zählern Abstand zum rettenden Ufer, endgültig für die Bezirksliga planen.

Und? Für welche Variante entscheidet sich der 26-Jährige? Friedrich versteht die Frage nicht: „Ist doch logisch, dass ich bis zum letzten Spieltag absolut alles für den VfL geben werde. Um mich nach zwei überwiegend schönen Jahren mit dem Klassenerhalt aus dem Sportpark zu verabschieden.“ Zwar wünsche er auch der Concordia im Ringen um den Ligaverbleib nur das Beste: „Die Albachtener sollen gern so viele Punkte holen, wie sie brauchen – aber bitte nicht am Sonntag.“

Qualität ist da, Leidenschaft auch

Friedrichs Horrorvorstellung: dass sein jetziges Team und das zukünftige absteigen. Wobei er, zumindest in puncto VfL, sehr zuversichtlich ist, dass das ein gutes Ende nehmen wird: „Senden hat, was ja jeder weiß, die nötige Qualität, um in der Landesliga zu bestehen. Aber gerade in den Kellerduellen mit Werne oder gegen Gemen haben wir doch gezeigt, dass wir Fußball arbeiten können. Dass wir leidenschaftlich fighten, wenn es darauf ankommt. Auch am Sonntag werden wir alles auf dem Platz lassen.“

Dann wird Friedrich abermals seine Pranken ausfahren. So wie der Hüne das seit Oktober zuverlässig tut. Damals, nach Johannes Brückners Erkrankung, rückte der Havixbecker, der über Roxel und Billerbeck nach Senden fand, zwischen die Pfosten, inzwischen ist er die unumstrittene Nummer eins.

In der Halle waren es auch die spektakulären Paraden des Schlussmannes, die dem VfL den ersten Sieg beim Davertpokal bescherten. Draußen steht er ebenfalls längst seinen Mann – trotz der 54 Gegentore die Senden bislang kassiert hat, mehr als jede andere Mannschaft. Friedrich verhindert – wie schon sein Vorgänger – immer wieder Schlimmeres.

„Klar fängt das Verteidigen vorn an“, wie nicht nur der Goalie weiß. Aber am Ende sei halt er der Depp, der die Dinger aus dem Netz fischt. Fünf waren es am Vorsonntag in Dülmen. Dennoch genießt der Zerberus teamintern und bei VfL-Coach Rabah Abed die größte Wertschätzung. Wieso er dann im Sommer geht? Und ob er die Entscheidung schon bereut? „Nein. Die Entscheidung fiel vor geraumer Zeit, als noch unklar war, wie und ob es mit Johannes weitergeht. Ich wollte einfach regelmäßig spielen. Daher der Wechsel.“