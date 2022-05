Lisa Schulze Zumkley überzeugt

Insgesamt 14 Schleifen gingen am vergangenen Wochenende in den verschiedenen Disziplinen des Reitsports an den RV Bösensell.

Insgesamt 14 Schleifen gingen am vergangenen Wochenende in den verschiedenen Disziplinen des Reitsports an den RV Bösensell.

Vor allem Lisa Schulze Zumkley und ihr Schimmel Looping zeigten sich beim Turnier in Nienberge-Schonebeck mit vier ersten Plätzen in Topform. Eine 7,8 im E-Stilspringen und eine 7,8 in einem Dressurreiterwettbewerb bedeuteten den Sieg in den beiden Teildisziplinen und eine dritte goldene Schleife in der Kombinierten Wertung des Junior-Cups der TG Baumberge. Auch ein weiteres E-Stilspringen entschied das Paar für sich.

Ebenfalls erfolgreich im Springparcours unterwegs war Annika Reher. Mit Sir Richard wurde sie Zweite im A-Springen und mit Dalmore Siebte im Punktespringen der Klasse A**.

Die fünfte goldene Schleife ging nach schneller und fehlerfreier Runde an Jessica Krevert mit La Fina in einem A**-Springen. Ihre Schwester Michelle Krevert konnte sich in ihrem ersten L-Springen mit Cinderella direkt den vierten Platz sichern.

Ebenfalls erfolgreich auf L-Niveau waren Annika Reploh und Johanna Schulze Zumkley. Annika Reploh und Tamina wurden Fünfte in einer L-Dressur und Johanna Schulze Zumkley mit Higgins Fünfte in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L.

Greta Rönnebäumer und Mo Joe kamen beim Turnier in Coesfeld-Lette mit der Wertnote 7,9 im E-Stilspringen auf den sechsten Rang. Die sechste goldene Schleife sicherte sich Lina Flick in Amelsbüren mit Cracky in einem Reiterwettbewerb (7,6). In einem weiteren Reiterwettbewerb ging der zweite Platz an Jasmin Schockmann mit Navalino (7,7).

Bestens gerüstet für die Goldene Schärpe im Juni präsentierte sich Helena Kuhlmann mit ihrer Tamina. Die Beiden bekamen in einer E-Stilgelände-Prüfung die Traumnote 9,1, was am Ende Platz zwei bedeutete.