Lukas Bexten groovt sich allmählich ein

Der ASV Senden hat am Sonntag (5. März), 18 Uhr, die HSG Altenbeken/Buke zu Besuch. Einer der ASV-Neuzugänge aus dem Vorjahr fehlt zwar verletzungsbedingt, fühlt sich ansonsten aber in Senden bestens aufgehoben.

Die Fußstapfen, in die Lukas Bexten vergangenen Sommer in Senden trat, sind weiß Gott nicht ohne. Es waren ja gleich zwei ASV-Kreisläuferlegenden, Max Schlögl und Jens Micke, die sich damals aus der Neuen Halle verabschiedet hatten. Und deren Part der Havixbecker, unterstützt von Marek Ernst (kam aus der Zweiten), fortan übernehmen sollte.

Ein gutes halbes Jahr später darf man konstatieren, dass sich Bexten mehr als achtbar schlägt. In jedem Spiel ist der junge Mann am Kreis für vier, fünf Buden gut. Und auch im Innenblock ist der 23-Jährige regelmäßig gefordert, wenn, wie letztens in Bergkamen, Malte Eierhoff und Marius Hintze hinten fehlen. „Lukas macht beides sehr, sehr ordentlich“, findet ASV-Coach Swen Bieletzki.

Unterschied zur Verbandsliga nicht ohne

Man dürfe dabei nicht vergessen, „dass selbst Max seine drei, vier Spielzeiten bei den Senioren gebraucht hat, um Jens schließlich auf der Position zu verdrängen“. Und dass der Unterschied zwischen Landes- und Verbandsliga nicht zu verachten sei. Bexten kann das nur bestätigen. Auf jeden Fall habe er „in der Vorbereitung geschwitzt wie noch nie“. In den Baumbergen sei die in etwa so abgelaufen: „Man trifft sich, kickt zum Aufwärmen in der Halle und spielt anschließend ein bisschen Handball.“

Unter Bieletzki sei das anders: „Da gehst du erst ´ne halbe Stunde laufen. Und anschließend, wenn du schon fast platt bist, wird eineinhalb Stunden intensiv drinnen trainiert. Dreimal die Woche.“ Aber er habe das ja selbst so gewollt. Die eigenen Grenzen ausloten. Sich auf einem höheren Level beweisen. Bei seinem Heimatklub wäre das kaum möglich gewesen, Havixbeck stieg 2022 in die Münsterlandliga ab (und droht auch dort durchgereicht zu werden).

Heimspiele machen Laune

Im Sportpark läuft es dagegen fast wie geschmiert. Platz drei aktuell, auch wenn aufgrund einer möglichen Vielzahl an Absteigern der Klassenerhalt längst noch nicht fix ist. Vor allem die Heimspiele haben es dem letztjährigen Neuzugang angetan: „In Havixbeck waren die Fans schon laut. Aber Senden ist da noch mal ´ne ganz andere Nummer. Dazu die Einlaufkids an den Händen: Das macht echt Laune.“

Und wie ist es so, von einem Künstler wie Eierhoff die Bälle an den Kreis durchgesteckt zu bekommen? „Der zaubert schon ziemlich. Da kommen halt auch Pässe hinterm Rücken oder durch die Beine.“ Sich auf die raffinierten Zuspiele des Rückraum-Mitte-Mannes einzustellen, sei mit die größte Herausforderung gewesen, sagt Bexten und lacht. Aber auch da „grooven wir uns allmählich ein“.