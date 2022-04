Mit großen Schritten nach oben – Ibrahim Das fasst bei RW Ahlen Fuß

Ibrahim Das saß ein wenig geknickt auf der Tribüne. Der 20-Jährige hatte ja gerade erst einen Stammplatz bei Fußball-Regionalligist RW Ahlen ergattert. Insofern kam die leichte Verletzung zur Unzeit. Traurig, dass er beim jüngsten Treffen der Rot-Weißen mit Schalkes U 23 nicht mitwirken durfte, war der junge Mann noch aus einem zweiten Grund. Er habe sich „so auf das Duell mit Niklas Castelle gefreut“. Beide kickten einst gemeinsam in der E-Jugend des VfL Senden, „20, 30 Buden“ habe er dem damals schon unersättlichen Torjäger aufgelegt.

Das’ Weg in die vierte Liga war indes ein anderer. Während die Späher der „Knappenschmiede“ Landesliga-Knipser Castelle erst in dieser Saison so richtig auf dem Schirm hatten, wählte Das früh die herkömmliche Route. Drei Jahre trug der Allrounder das Trikot von Borussia Dortmund, dazu in der U 13 die Kapitänsbinde. Dann warfen zwei Verletzungen ihn zurück. Das Ende aller Profiträume? „Der eine oder andere hat mich in der Phase ganz sicher abgeschrieben.“

Schritt zurück nach vorn

Er selbst habe dagegen „immer an mich geglaubt“. Dem vermeintlichen Schritt zurück, zu A-Jugend-Westfalenligist FC Gievenbeck, folgte der nächste nach vorn, Mitte 2020 heuerte Das bei der U 19 des VfL Osnabrück an. Pandemiebedingt trug der Nordbundesligist zwar nur eine Handvoll Partien aus. Doch der Sendener, der dabei stets zu den Leistungsträgern zählte, hinterließ bei den RWA-Scouts genug Eindruck, um den Mittelfeldmann vor zehn Monaten unter Vertrag zu nehmen.

Über erste Kurzeinsätze bei den Rot-Weißen rutschte Das in die erste Elf, stand bis zu seinem jüngsten Ausfall vier Mal über volle 90 Minuten auf dem Feld. Und jetzt? „Muss er sich wieder ins Team zurückkämpfen“, fordert Ahlens Cheftrainer Andreas Zimmermann, der an seinem Schützling dessen „Schnelligkeit und Zweikampfführung“ schätzt.

Ob er die auch 2022/23 gewinnbringend bei den Wersestädtern einsetzt? Erst wenn der Ligaverbleib fix ist (gestern empfing Ahlen Mitbewerber Aachen), stehen Gespräche an. Das, der in Senden lebt und dessen Schwester Hanan für die VfL-Bezirksliga-Frauen ihre Tore schießt, fühlt sich wohl beim Ex-Zweitligisten. Zugleich betont er: „Die Spielklasse ist ein Anfang. Dafür, dass Rot-Weiß mir die Chance gegeben hat, bin ich dem Klub sehr dankbar. Aber ich will nach ganz oben.“