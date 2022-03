Münster bei Senden – Jungblut-Ära endet nach 34 Jahren

Als junger Mann hat Jochen Jungblut selbst „ein bisschen“ gespielt, beim TV Beckum. Nichts, worüber man viele Worte verlieren müsse. „Im Grunde verstehe ich bis heute gar nicht so wahnsinnig viel vom Handball“, sagt, leicht amüsiert, der Mann, der über 34 Jahre als Abteilungsleiter beim ASV Senden amtierte. Was einerseits bloße Koketterie ist. Wer ein paar Tausend Senioren- und Jugendpartien an der Bulderner Straße verfolgt hat, der wird sich schon auch auskennen in dieser Sportart. Es zeigt auf der anderen Seite, was einen gescheiten Funktionär ausmacht: die wichtigen Schaltstellen im Verein mit Leuten zu besetzen, die im Zweifel (noch) etwa mehr Knowhow mitbringen als man selbst. Auch deshalb war die „Ära Jungblut“, die mit der Wahl eines neuen Handball-Chefs am heutigen Donnerstag (17. März) zu Ende geht, so wahnsinnig erfolgreich.

