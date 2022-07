Nachwuchs des RV Bösensell nutzt den Heimvorteil

Natürlich, die Reiter in den M-Prüfungen zeigen richtig guten Sport und ziehen bei den ländlichen Turnieren viele Zuschauer an. Doch gerade beim RV Bösensell liegt der Schwerpunkt mehr auf den jungen Turnierreitern. Und die erfuhren beim Springturnier einmal mehr große Unterstützung durch ihre Eltern, Geschwister und Großeltern. Vor allem bei der Entscheidung der Tageswertung beim Junior-Cup der Turniergemeinschaft (TG) Baumberge säumten viele Fans den Springplatz.

Die Gastgeber bewiesen dabei einmal mehr, dass am Helmerbach richtig gute Jugendarbeit geleistet wird, denn die Plätze eins und zwei im Kombinierten Wettbewerb gingen an den RV Bösensell. Es siegte mit deutlichem Vorsprung Lisa Schulze Zumkley auf Dagalier mit der Gesamtwertnote 16,2. Gute Zweite wurde Elena Jentschura, die mit Miss Holly auf die Gesamtwertnote 14,6 kam. Bronze ging an Sophie Bröker und Diamant vom RV Appelhülsen (13,8).

Den Teilwettbewerb Dressur hatte Carolina Knorr – natürlich vom RV Bösensell – auf Riederland Crack mit der Wertnote 7,8 gewonnen. Im zweiten Teilwettbewerb, dem Stilspringwettbewerb, waren Lisa Schulze Zumkley und Dagalier mit der Wertnote 8,5 nicht zu schlagen.