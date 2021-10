Nachwuchspiloten geben Gummi

Alles begann auf Facebook. Die Mutter der neunjährigen Zwillinge Sofie und Alex Schmidt suchte über den digitalen Kanal nach einem Sportverein für ihre Kinder. Und stieß unter anderem auf das AMSC-Juniorteam in Lüdinghausen, das seit Jahren Nachwuchs im Kartfahren ausbildet und ihn auf Turnieren in den kleinen Flitzern auf die Jagd nach möglichst schnellen Zeiten in mit Pylonen abgegrenzte Parcours‘ schickt. „Sie dachte, dass uns das vielleicht Spaß machen könnte“, erinnert sich die kleine Sofie lachend.

Ihre Mutter sollte recht behalten. Alex und seine gleichaltrige Schwester fanden schnell Gefallen an dem Motorsport. Und bewiesen ebenso schnell Talent. Ende vergangenen Jahres zogen sie das erste Mal den schwarzen Pilotenhelm über und stiegen in einen der kleinen Karts. Heute, ein Dreivierteljahr später, haben beide bereits an vier Vorläufen für die NRW-Meisterschaften teilgenommen, für die sich Sofie sogar qualifizieren konnte. In Monschau fuhr die Neunjährige schließlich als 19.-Schnellste ins Ziel. Ihr Bruder hatte die Qualifikation für die NRW-Endläufe nur um Haaresbreite verpasst.

„Beide können in den nächsten Jahren durchaus auch in die Bundesendläufe kommen“, sagt Simone Graf, erste Vorsitzende des AMSC-Juniorteams, deren Tochter Saskia die Zwillinge betreut. „Die beiden sind eigentlich ziemlich gleich stark“, sagt Mutter Graf. Was sicherlich auch den Zeiten zugute kommt, denn Mädchen und Jungen gehen nicht in getrennten Konkurrenzen an den Start.

Was finden Sofie und Alex nun so reizvoll am Kartsport? „Mir macht es richtig Spaß zu fahren“, sagt Sofie strahlend. „Mir geht es genauso“, sagt ihr Bruder, der etwas Wortkargere der beiden Geschwister. Die eigenen Stärken? „Schnelligkeit, und ich kann mir den Parcours immer schnell einprägen“, antwortet Sofie. Auch Alex nennt dies als seine Vorzüge. Und die Schwächen? „Dass ich hin und wieder eine Pylone umfahre“, antwortet die Schwester, und Simone Graf muss schmunzeln. Des Bruder größtes Defizit seien „die Ecken im Parcours“, sagt er. Denn dort sei das Risiko besonders groß, dass eine oder mehrere der rot-weißen Hütchen der Jagd nach der schnellstmöglichen Zeit zum Opfer fällt.

Was war das eigentlich für ein Gefühl, beim allerersten Mal in dem kleinen Flitzer? „Ich habe erstmal richtig Gas gegeben“, erinnert sich Sofie. Die forsche Herangehensweise war wohl eine eher suboptimale, wie sich aus dem Kommentar von Simone Graf schließen lässt: „Man muss erst einmal das Gefühl bekommen für Gas und Bremse.“ Eine Kupplung gibt es in den Karts nicht.

Das Gefühl für Gas und Bremse haben die Zwillinge aus Senden inzwischen längst raus, den Rookie-Status erfolgreich hinter sich gelassen.

Jeden Samstagnachmittag trainieren sie gemeinsam mit rund 20 anderen AMSC-Junioren, Kindern und Jugendlichen, in Lüdinghausen – entweder auf dem Railog-Gelände an der Hans-Böckler-Straße oder dem Schulhof des Berufskollegs. Wohlhabende Eltern müsse man übrigens nicht haben, um sich in die kleinen Flitzer setzen zu können, sagt Dirk Helmus, Kassenwart des Juniorteams. Der Jahresbeitrag sei geringer als bei den meisten anderen Sportvereinen, nur Helm und Handschuhe müssten sich die Kinder (beziehungsweise deren Eltern) selbst zulegen.