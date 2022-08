Neuanfang in der Kreisliga – ASV Senden meldet Erste ab

Noch in der Saison 2018/19 war der ASV Senden stolzer Volleyball-Drittligist. Doch mit dem Abschied des langjährigen Erfolgstrainers Suha Yaglioglu (heute bei Union Lüdinghausen) ging es für die ASV-Damen rasend schnell bergab – über die Regional- und die Ober- bis in die Verbandsliga. Dort gelang dem Team von „Franz“ Jaeger im Frühjahr zwar die sportliche Rettung in letzter Minute. Doch weil sich nicht ausreichend Personal für die nächste Saison fand, fangen die Sendenerinnen 2022/23 ganz unten, in der Kreisliga, neu an.

Kaum eine betrübt das mehr als Stefanie Venghaus. Die ehemalige Erstligaspielerin war über Jahre im ASV-Vorstand tätig, zuletzt hatte sie die Abteilung interimistisch geführt. „Wir haben wirklich alles probiert“, beteuert Venghaus, „haben ungezählte Gespräche mit möglichen neuen Spielerinnen geführt und versucht, die, die da sind, zum Bleiben zu bewegen“.

Personeller Aderlass

Ohne Erfolg: Aus dem Kader der Vorsaison ist bis auf Jula Reher, die auch die U 14 des ASV betreut, praktisch niemand mehr übrig. Selbst Top-Talent Alina Staimiller, 2021/22 eine der besten Stellerinnen der Liga, hat der Sportart den Rücken gekehrt. Wieso der Aderlass? Venghaus glaubt, „dass das auch mit Corona zu tun hat und sich die Mädels andere Betätigungsfelder suchen“.

Gleichzeitig betont die Frau, die künftig die „Minis“ sowie – gemeinsam mit Julia Jaeger und deren Vater „Franz“ – die U 16 coachen wird, dass „das Klubleben intakt“ ist. Nur dass eben der Fokus fortan vollständig auf der Nachwuchsarbeit liege. Auch sei der Förderverein weiter an Bord.

Neuer Vorsitzender der Abteilung ist Sven Kraft, seine Stellvertreterin Petra Raschke (die zudem die U 13 trainiert). „Beide sind extrem engagiert“, lobt Venghaus das Führungsduo. Kraft ist über seine Töchter Juliane (spielt in der U 14) und Marina (inzwischen beim TSC Gievenbeck) zum ASV gestoßen. Seine Aufgabe und die des gesamten Vorstands: „die Jugendmannschaften, die ja alle in der Oberliga spielen, bestmöglich zu unterstützen.“

Auch dort habe es die eine oder andere Abmeldung gegeben, weshalb Kraft und Co. „im Herbst in die Schulen gehen, um weitere Mädchen für den Volleyball zu begeistern“. Das sei aktuell wichtiger, als die Damen schnellstmöglich in den Leistungsbereich zurückzuführen: „Wenn es uns gelingt, die Kinder und Jugendlichen lange an den Verein zu binden, dann wird sich, irgendwann, auch der Erfolg im Seniorenbereich einstellen.“