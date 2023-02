Nick Rüddenklau rettet ASV Senden Remis

16:16 zur Pause, 33:33 am Ende. Klingt nach einer ziemlich ausgeglichenen Paarung. Aber war es auch ein leistungsgerechtes Unentschieden im Duell der A-Jugend-Oberligisten SV Teutonia Riemke und ASV Senden? Nun ja. Unmittelbar nach der Schlusssirene habe aufseiten der Gäste die Enttäuschung überwogen, berichtet Alex Nolte, der den privat verhinderten U 19-Chefcoach Sebastian Tenholt in Bochum vertrat.

Denn: „Ein Sieg war drin.“ Trotz der über 30 Gegentore seien nicht die eigene Abwehr und Schlussmann Julian Wiedau (der wie immer hielt, was zu halten war) das Problem gewesen: „Den Punkt verloren haben wir vorn.“ Mehrere freie Würfe hätten nicht den Weg in des Gegners Gehäuse gefunden.

Mitte der zweiten Hälfte drohte das bis dahin und auch später wieder so enge Match vollends zu kippen, Riemke war plötzlich drei Tore voraus (27:24/49.). Doch zum Glück aus Sendener Sicht drehte jetzt Nick Rüddenklau auf. Fünf der neun folgenden ASV-Tore gingen auf das Konto des jungen Rückraummannes. Und natürlich war es Rüddenklau, der beim Stand von 33:32 für die Gastgeber ein letztes Mal zulangte (59.).

„Nick hat die Partie an sich gerissen“, lobt Nolte den gerade in der Schlussphase so treffsicheren Rechtshänder. Mit Ertönen der Sirene brachte ein direkter Freiwurf der Bochumer Nolte noch mal in Wallung: „ein Aufsetzer, fieses Ding, kann auch mal reingehen.“ Doch Wiedau ließ sich nicht überlisten, wehrte das Geschoss ab und bescherte seinem Team so zumindest einen Zähler. ASV-Tore: Rüddenklau (8/ 2), Peuker (7/2), Joost (5), Supler (4), Elshof (3), Reichow (3), Jägersmann (1), Magdalisnki (1), Pohl (1).