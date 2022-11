Nils Schmauck hält den Laden zusammen

Platz vier, best of the rest hinter den Titelanwärtern Mecklenbeck, Bösensell und Selm: Läuft bei BW Ottmarsbocholt. Großen Anteil am bislang so erfolgreichen Auftreten hat der Abwehrchef. Nur eine Sache würde ihm sein Coach liebend gern abgewöhnen.

Dafür, dass Nils Schmauck die Abwehr bei BW Ottmarsbocholt gefühlt seit einer halben Ewigkeit sortiert, ist der Mann mit 26 Jahren noch ganz schön jung. Liegt vielleicht daran, dass er mit seinen gut zwei Metern Körperlänge bereits damals eine imposante Erscheinung gewesen sein muss. Da war er noch A-Jugendlicher, sammelte aber bereits erste Einsätze bei den Senioren. Wenig später war er dann der unumstrittene Abwehrchef der hiesigen A-Liga-Fußballer – und ist es bis heute geblieben.

Lars Müller, sein Coach, lobt den Innenverteidiger in den höchsten Tönen: „Er ist unser Fels in der Brandung. Selbst wenn die Außenverteidiger mal überlaufen werden oder die Sechser nicht richtig postiert sind, muss man sich kaum Sorgen machen, dass was anbrennt – weil Nils diese kniffligen Situationen immer wieder bereinigt. Sein Timing ist super, die Kopfbälle sind – vorn wie hinten – eine Waffe.“

Irgendwelche Schwächen? „Der Schnellste bin ich nicht – und werde es auch kaum mehr“, räumt Schmauck ein. Aber dieses kleine Defizit versuche er eben mit Auge und gescheitem Stellungsspiel wettzumachen. Müller hätte da noch ein Anliegen: „Meistens weiß Nils, wann ihm die Zeit bleibt, das Spiel zu eröffnen, und wann es besser ist, die Kugel wegzupölen. Aber hin und wieder darf er sich gern etwas eher vom Ball trennen.“

Nur fünf Gegentore daheim

„Tut mir echt leid, dass Lars jedes Mal einen Herzklappenabriss bekommt, sobald ich hinten ins Dribbling gehe“, kontert Schmauck. Aber er tue das ja nicht, um den Coach in den Wahnsinn zu treiben, „sondern weil in dem Moment die Anspielstationen fehlen“. Außerdem suche er nur dann den Zweikampf, „wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich ihn tatsächlich gewinne“.

Klappt ja auch fast immer, vor eigener Kulisse zumal, wie diese interessante Statistik belegt: Daheim hat Otti bislang ganze fünf Buden kassiert – Ligabestwert. Überhaupt läuft es bei den Blau-Weißen gerade. Platz vier aktuell, best of the rest also, hinter den drei Teams – Mecklenbeck, Bösensell und Selm –, von denen man eh vorher schon wusste, dass sie den Titel untereinander ausmachen.

Woran das liegt? Natürlich nicht nur an den Abwehrkünsten des baumlangen Kapitäns, wie dieser selbst ausführt: „Die vielen Jugendlichen, die 2021 dazukamen, sind jetzt ein Jahr weiter.“ Fast alle hätten eine tolle Entwicklung genommen, stellvertretend nennt Schmauck Justus Münch, „der macht auf der rechten Seite einen Riesenjob“. Und „dass uns mit Gunnar Nacke ein so erfahrener Mann quasi zugelaufen ist, hat natürlich ebenfalls geholfen.“

Und dann ist da ja noch dieser unbedingte Zusammenhalt, Teil der DNA des Vereins und selbst auf dem Dorf längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch in dem Punkt halte der BWO-Leader – wie auf dem Rasen – den Laden zusammen, betont Vater Christian Schmauck, der sportliche Leiter der Blau-Weißen: „Ob es um Verabschiedungen geht, Teamabende oder gemeinsame Ausflüge – Nils ist da immer die erste Anlaufstelle.“