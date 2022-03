Partien des VfL Senden gegen Haltern und Gievenbeck verschoben

Die Partie zwischen dem VfL Senden und dem TuS Haltern 2 wird nicht am kommenden Sonntag angepfiffen. Auch der Kreispokalkracher gegen den 1. FC Gievenbeck muss verlegt werden. Grund: Na was wohl?

Die für Sonntag geplante Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem VfL Senden und dem TuS Haltern 2 findet nicht statt. Gut die Hälfte der Mannschaft und Teile des Stabs seien Corona-positiv, wie Thomas Morzonek, einer der beiden Trainer, auf WN-Nachfrage bestätigt. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der VfL pausiert, da bei Gegner Westfalia Gemen mehrere Spieler infiziert waren.

Auswirkungen hat der jüngste Ausbruch im Sportpark auch auf das bevorstehende Kreispokalhalbfinale zwischen Senden und Westfalenligaprimus 1. FC Gievenbeck. Eigentlich hätte die Partie am 7. April (Donnerstag) ausgetragen werden sollen, Da an jenem Tag der FCG aber in der Meisterschaft (hat Vorrang vor dem Kreispokal) in Theesen nachholt, wurde die Cup-Begegnung Spiel für den 21. April (Donnerstag), 19 Uhr, neuangesetzt.

Die Münsteraner wären am liebsten bereits kommende Woche an der Bulderner Straße vorstellig geworden, woran aber angesichts des aktuell hohen Krankenstandes beim VfL nicht zu denken ist.