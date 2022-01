Phillipp Roberg wird erwachsen

Kaum ein Trainer des VfL Senden hat sich in den vergangenen Jahren so verdient um den Klubnachwuchs gemacht wie Phillipp Roberg. Damit ist im Sommer Schluss. Doch die nächste spannende Aufgabe wartet bereits auf den B-Lizenz-Inhaber.

Eigentlich, erzählt Phillipp Roberg, sei seine Mission schon im Vorjahr erfüllt gewesen. Im Sommer 2021 lieferte er, nach sieben gemeinsamen Spielzeiten, einen weiteren Schwung außergewöhnlich talentierter Fußballer bei der ersten Mannschaft des VfL Senden ab. Er habe sich dann überreden lassen, noch eine Saison als Coach der Bezirksliga-U 19 im Sportpark dranzuhängen (aus der am Saisonende abermals der eine oder andere Spieler in die Herren-Landesliga aufrücken dürfte). Aber danach wartet eine völlig neue Aufgabe auf Roberg, der 33-Jährige übernimmt als Trainer die zweite Mannschaft.

Zeit für was Neues

So sehr ihn die Arbeit im Nachwuchsbereich ausgefüllt habe: „Es ist einfach an der Zeit, mal in den Seniorenbereich zu wechseln.“ Dass Roberg in Senden einen guten Job macht (ein gewisser Niklas Castelle zählte bis zum ersten A-Jugend-Jahr zu seinen Schützlingen), hat sich rumgesprochen im Kreis Coesfeld. Auch habe es das sehr konkrete Angebot gegeben, eine erste Mannschaft in der A-Liga zu übernehmen. Andererseits sei er nun so lange beim VfL (und die künftige Aufgabe reizvoll genug), dass er fürs Erste in der Stevergemeinde bleibt.

Wobei Taylan Berik betont, die Entscheidung für Roberg sei keine gegen die Noch-Trainer Theo Spiekermann und Andreas Reher: „Beide machen seit bald fünf Jahren einen tollen Job in der Zweiten.“ Der sportliche Leiter erinnert in dem Zusammenhang an die Spielzeit 2020/ 21, in der die Reserve Spitzenreiter war – bis zum coronabedingten Abbruch.

2010 führten Phillipp Roberg (r.) und Christian Arends (h./3.v.l.) die B-Jugend des VfL zum Gewinn des Kreispokals. Foto: Foto: VfL

Die kurz- bis mittelfristige Rückkehr ins Kreisoberhaus zählt ab dem Sommer zu Robergs vorrangigen Aufgaben. Mit dem Personal ist der Coach in Teilen bereits vertraut, „fünf bis sieben Mann“ aus dem aktuellen A-Jugend-Kader würden ihn am Saisonende begleiten. Was ja nicht ausschließe, dass die Betreffenden irgendwann ihre Chance beim VfL-Flaggschiff bekommen: „Die sind unter Umständen gar nicht weniger veranlagt als die, die es auf Anhieb in die Landesliga schaffen, brauchen aber vielleicht mehr Zeit, etwa in puncto Physis.“ Und je geringer die Kluft zwischen den beiden Teams sei, desto leichter der Übergang – auch deshalb der A-Liga-Angriff womöglich schon 2022/23.

Keine Spaßbremse

Ausbildung, so sieht Roberg das, sei im Übrigen nicht den 18-, 19-Jährigen vorbehalten: „Jeden, der mitzieht, kann ich versuchen, etwas besser zu machen. Das gilt auch für die, die schon Mitte 20 oder Anfang 30 sind.“ Ein Angebot an die Arrivierten im Unterhaus. Und die, die nur zum Spaß ein bisschen in der B-Liga zocken wollen? „Spaß haben“, unterstreicht Roberg, „kann man auch bei mir. Und am meisten Spaß machen Siege am Sonntag.“

Roberg ist da Experte, allzu oft verloren hat er mit dem VfL-Nachwuchs in den vergangenen Jahren nicht. Wobei: „In der ersten Saison haben wir ganz schön auf die Mütze bekommen.“ Das war in der D-Jugend-Leistungsnachwuchsrunde, Preußen Münster und Co. hießen die damaligen Gegner. Mit der C- und der B-Jugend stiegen Co-Trainer René Stuhldreier und er in die Bezirksliga auf, die U 19 hätte es um ein Haar in die Landesliga geschafft (die Nachfolgetruppe ist ebenfalls bestens platziert). Fünf Spieler – Lukas Gottwald, Tom Schlögl, Jasper Kleuter, Bruno Geister und Jürgen Sinev – waren von Beginn an dabei, sammelten zwischenzeitlich andernorts Erfahrungen (Preußen, Gievenbeck), kehrten aber alle zurück und zählen trotz ihres jungen Alters längst zur Stammformation beim hiesigen Landesligisten.