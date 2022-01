Positive Schnelltests: Spiel des ASV Senden fällt aus

Das für Sonntag geplante Top-Spiel zwischen Spitzenreiter Westfalia Herne und dem ASV Senden fällt ins Wasser. Und ja, es hat was mit Corona zu tun.

Schon bevor die Saison losging (und das Infektionsgeschehen noch auf einem relativ niedrigen Niveau war), hatte Swen Bieletzki den WN mit Blick auf Corona Folgendes gesagt: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch in dieser Spielzeit wieder Partien ausfallen werden. Die Pandemie ist ja längst noch nicht überstanden.“

Und der Coach der Verbandsliga-Handballer des ASV Senden sollte – leider – recht behalten. Bereits im alten Jahr fanden die Partien gegen Oberaden, Westerholt und Brockhagen später als geplant statt, am Vorsonntag wurde das Match gegen den TV Emsdetten 2 gestrichen (Nachholtermin ist, wie immer ohne Gewähr, der 27. Februar). Und jetzt auch noch der Ligagipfel: Am Wochenende sollte er steigen, Westfalia Herne, verlustpunktfreier Spitzenreiter, hätte den ärgsten Verfolger, die Bieletzki-Sieben, zu Gast gehabt. Doch weil zwei Schnelltests bei den Hausherren am Donnerstag positiv ausgefallen waren, wird auch daraus nichts.

Schön sei das natürlich nicht, wenn man eine Woche lang auf so ein Highlight hinarbeite, räumt der ASV-Coach ein. Aber: „Für die Spieler ist es noch viel ärgerlicher als für mich als Trainer.“ Damit seine Schützlinge halbwegs im Rhythmus bleiben, setze er an den betreffenden Sonntagen ein Videostudium, ein Trainingsspielchen oder, falls möglich, eine Testpartie an. „Wir kriegen die Zeit schon rum.“