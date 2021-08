Punkten nicht vergessen

Der VfL Senden hat am Sonntag (29. August), 15 Uhr, den SC Altenrheine zu Gast. Zwei Gästespieler müsse sein Team besonders im Auge behalten, fordert Coach Thomas Morzonek.

Fußball: VfL will anders als 202/21 starten

Was waren das für Offensivspektakel, die der VfL Senden den Besuchern im Spätsommer 2020, beim Saisonstart, bot. Blöd nur, dass auf vier, fünf eigene Treffer des hiesigen Fußball-Landesligisten immer noch einer mehr des jeweiligen Gegners kam. Während die (neutralen) Fans jauchzten, verzweifelten die Coaches, Rabah Abed und Thomas Morzonek, an der Linie.

Schnee von gestern. Zwar netzte das Team aus der Stevergemeinde auch diesmal fleißig während der Vorbereitung. Aber eine gewisse Stabilität in der Defensive konnte man den Sendenern zuletzt nicht absprechen – auch weil die etatmäßigen Innenverteidiger, Patrick Reckmann und Lukas Gottwald, wieder fit sind (die sechs Buden, die der VfL in Vreden kassierte, waren vor allem dem kräftezehrenden Match 48 Stunden zuvor in Kinderhaus geschuldet).

Insofern hofft Morzonek, dass seine Schützlinge, anders als vor zwölf Monaten, Zählbares aus den ersten drei Partien gegen Altenrheine, Ahaus (auswärts) und Wettringen mitnehmen. „Vier bis sechs Punkte“ hat Sendens Trainer als Ziel ausgegeben.

Den SCA, am Sonntag (29. August), 15 Uhr, im Sportpark zu Gast, haben Abed und er am Dienstag begutachtet, als der im Pokal bei Emsdetten 05 nach Elfmeterschießen ausschied. Auffälligste Akteure der Blau-Weißen waren „Zehner“ Nick Petlach und Abwehrchef Max Stermann. Dessen Diagonalbälle zu unterbinden und die Kreise des SCA-Regisseurs einzuengen: Das könne ein Rezept sein, um erfolgreich zu sein, glaubt Morzonek.

Für Niklas Castelle (Knöchelverletzung) dürfte ein Einsatz am Sonntag zu früh kommen. Tim Castelle, Marvin Tjaden und Ali Shinawi sind angeschlagen. Definitiv fehlen werden Urlauber Hendrik Heubrock und Pascal Karaterzi (beruflich verhindert).