Rekorde für die Ewigkeit – zum Tod von Willi Schäfers

Der VfL Senden trauert um Willi Schäfers. Kein Spieler vor oder nach ihm trug so häufig das Trikot der ersten Mannschaft. Fast noch beeindruckender ist das, was er nach der aktiven Laufbahn für den Verein geleistet hat.

Möglich, dass sie beim Mitsubishi-Cup heute eine Träne verdrücken. Oder zwei. Denn neben den vielen weiteren Verdiensten, die sich Willi Schäfers in Verbindung mit dem VfL Senden erworben hat, war der Mann – natürlich – auch derjenige, der das Hallenfußballturnier für Alt-Herren-Teams vor 30 Jahren aus der Taufe hob.

Alles aufzulisten, was Schäfers für den Verein geleistet hat, würde den Rahmen bei Weitem sprengen. Deshalb hier nur die wichtigsten Eckpunkte: Mitglied beim VfL war er seit 1956. Als Verteidiger zählte er zu der legendären Sendener Mannschaft, die 1964, mit großem Vorsprung, Kreismeister wurde und – zum zweiten Mal in der Klubgeschichte – in die Bezirksliga aufstieg.

Mehr als 1100 Partien

Über 500 Spiele, mehr als jeder vor und nach ihm, bestritt Schäfers für seinen Herzensverein, ehe er 1975 zu den Alten Herren wechselte. Es folgten sagenhafte 630 Auftritte für die VfL-Oldies, fast doppelt so viele wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking. Rekorde für die Ewigkeit. Müßig zu erwähnen, dass er 2000 in die Millenium-Elf der Sendener berufen wurde.

Willi Schäfers war 46 Jahre Altherren-Obmann des VfL. Foto: rau

Bereits ein Jahr nach dem Wechsel zu den Alten Herren wurde Schäfers zum Obmann der Abteilung bestimmt, der er – auch das einzigartig – 46 lange Jahre vorstand (tatkräftig unterstützt von Ehefrau Brigitte). „Willi war eine Institution“, würdigt Hermann Malkemper den ewigen Vorsitzenden, dessen Amt der Kapitän der VfL-Ü 50 Anfang 2022 übernahm. Als „Ziehvater“ bezeichnet Malkemper seinen Vorgänger. Als er selbst dazugestoßen sei, 2007, „da haben wir 30 Spiele und mehr im Jahr bestritten – heute unvorstellbar“.

So zuverlässig, wie Schäfers in jungen Jahren vor dem eigenen Kasten aufgeräumt hatte, führte er später, als Funktionär, Buch über jede einzelne Begegnung der Ü-Teams, darunter Duelle mit den Traditionsmannschaften von Schalke 04 oder Preußen Münster. Er war zwar Fußballer durch und durch, erwarb aber auch an die 50 Mal das Sportabzeichen in Gold. Am Mittwoch ist Willi Schäfers im Alter von 80 Jahren gestorben.