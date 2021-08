Return to Senden

Lisa Zensen und Neele Hörling sind zwei sehr fähige Fußballerinnen. Ausdrücklich nicht sind sie: Heilsbringerinnen. Darauf legen beide im Gespräch mit den WN größten Wert. Weil in den sozialen Netzwerken ja schon die ersten Fans dem VfL Senden, zu dem Zensen und Hörling just zurückgekehrt sind, zum baldigen Landesligaaufstieg gratuliert haben.

Was nicht nur die neuen, alten Spielerinnen, sondern auch ihre Trainerin, Annika Scheunemann, für völlig unangebracht hält: „Erstens ist unser Kader immer noch relativ auf Kante genäht. Zweitens sollte man mit Prognosen nach dieser langen Pause grundsätzlich sehr vorsichtig sein. Und drittens muss man ja auch mal schauen, wo Lisa und Neele herkommen.“

Lange Pause

Scheunemann meint damit nicht die namhaften Klubs – Zweitligist SpVg Berghofen (Zensen) und U16-Regionalligist FSV Gütersloh (Hörling) –, für die die Sendenerinnen zuletzt (jedenfalls auf dem Papier) aktiv waren, sondern deren persönliche Situation. Aufgrund von Corona und schweren Verletzungen stand die eine wie die andere in den vergangenen eineinhalb Jahren so gut wie gar nicht auf dem Rasen.

Es gehe also, so der VfL-Coach, in erster Linie darum, dass beide wieder Tritt fassen. Ganz sicher nicht der Plan sei, dass das Duo sein Team zur Bezirksligameisterschaft führt. Da sieht Scheunemann ohnehin Mannschaften wie Aasee, Oelde, Sünninghausen oder, mit Abstrichen, Herbern eher in der Verantwortung.

Zensen (25) und Hörling (17) sind derselben Ansicht. Beide freuen sich, dass sie überhaupt wieder schmerzfrei trainieren können. Noch dazu bei einem Verein, dessen Umfeld sie kennen und schätzen. Sie fühle sich, „als wäre ich nie weg gewesen“, lacht Zensen, die 2019 nach Dortmund gewechselt war, gerade ihr Studium der Sonderpädagogik abgeschlossen hat und in Kürze ein Referendariat beginnt.

Hörling, die bis zur C-Jugend für den VfL kickte, geht es ähnlich. Zwar habe es im ersten Moment „schon weh getan“, als ihr Bundesligatraum geplatzt sei. Aber jetzt ist die angehende Abiturientin glücklich über das Wiedersehen mit den ehemaligen Weggefährtinnen – und darüber, „mit dem Rad zum Training zu fahren“. Bei einem möglichen Engagement in der FSV-Reserve (Landesliga) wären es bis zu vier Einheiten in der Woche gewesen. Bei einer Stunde Fahrzeit pro Strecke. Ein solcher Aufwand: viel zu groß.

Drei weitere Neue

Neben Taktgeberin Zensen und Offensiv-Allrounderin Hörling verstärken drei weitere Damen das Aufgebot des Vizemeisters der Saison 2018/19. Aus der zweiten Mannschaft, die künftig eine Spielgemeinschaft mit Vorwärts Hiddingsel in der Kreisliga A bildet (WN berichteten), kommt Abwehrfrau Sophie-Marie Schulz, aus der U 17 Clara Heineke und aus der Grafschaft Bentheim die wie Heineke vielseitig verwendbare Tamar Roling. Studienbedingt verlassen hat den VfL Theresa Gaszek.