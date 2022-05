Schritt in die richtige Richtung – VfL Senden stoppt Negativlauf

Nach drei 0:4-Pleiten am Stück gab es für den VfL Senden beim 0:0 daheim gegen den BSV Roxel endlich wieder Zählbares. Allerdings hätten es am Ende auch drei Punkte für die Hausherren sein können, fand nicht nur VfL-Coach Rabah Abed.

Der BSV Roxel hatte noch am Donnerstag in Bönen 0:7 verloren, der VfL Senden zuletzt gar drei Mal hintereinander 0:4. Dass da beide Teams im direkten Duell an der Bulderner Straße nicht eben vor Selbstvertrauen strotzen und ein Offensivfeuerwerk abfackeln würden: irgendwie klar. Zumal sowohl bei den Sendenern als auch bei den Münsteranern der Krankenstand derzeit erschreckend hoch ist. So gesehen dürfte sich BSV-Coach Oliver Logermann ebenso wie die beiden VfL-Trainer Thomas Morzonek und Rabah Abed vor allem darüber gefreut haben, dass die eine wie die andere Mannschaft engagiert verteidigte und – beinahe folgerichtig – keine Tore am Sonntagnachmittag im Sportpark fielen. Oder?

Einsatz okay

Durchaus, meinte Morzonek nach der Partie: „Die Jungs haben hinten gut verschoben und waren deutlich präsenter als zuletzt in Gemen oder Bockum-Hövel.“ Abed, früher selbst ein Vollblutstürmer, war nicht ganz so happy: „Ja, vom Einsatz her war das absolut in Ordnung und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem haben wir über 90 Minuten fast nichts zugelassen. Aber wir hätten das Match eben auch gewinnen können.“

Abed trauerte vor allem einer Vielzahl an vergebenen Möglichkeiten zwischen Minute 60 und 75 – es war die stärkste Phase der Hausherren – nach. Erst probierte es Prince Sanyang nach Ali Shinawis Hereingabe per Direktabnahme. Dann verfehlte Tim Castelles kluger Lupfer nach Zuspiel von Jan Springeneer das Tor nur um Zentimeter. Shinawi scheiterte im Eins-gegen-eins an Roxels Keeper Joshua Hermes. Und schließlich strich Pascal Karaterzis Freistoß aus zentraler Position knapp übers BSV-Gehäuse. „Noch vor ein paar Wochen, als wir diesen positiven Lauf hatten, wären von den vier Dingern wahrscheinlich drei reingegangen“, mutmaßte Abed.

Nur eine BSV-Chance

Auf der anderen Seite wurde es nur ein Mal wirklich gefährlich. Doch Johannes Brückner bekam nach Hendrik Flaßhars scharf in die Box gezirkelten Standard rechtzeitig die Fäuste hoch. Zwar landete der Nachschuss im Netz, ein Gästespieler hatte dabei jedoch im strafbaren Abseits gestanden.

VfL: Brückner – Springeneer, Reckmann, Tjaden, Schlögl – Rottstegge (62. Castelle), Karaterzi – Shinawi (90. Alnemerk), Heubrock, Berik (77. Colak) – Sanyang.