Schwestern schwungvoll – Emma und Hannah Alfs’ DM-Debüt

Emma Alfs, zwölf Jahre, und ihre ältere Schwester Hannah (14) spielen leidenschaftlich gern Golf. Erfolgreich sind sie obendrein, zuletzt nahmen die beiden Ottmarsbocholterinnen an der U 16-Mannschafts-DM teil.

Gemeinsames Üben auf der Driving Range in der Schlossgemeinde: Emma Alfs (l.) und Schwester Hannah.

Emma Alfs, eine eher zierliche Person von zwölf Jahren, holt mit dem Driver aus, trifft den Ball perfekt und drischt ihn 180 Meter weit. Patrick Alfs nickt anerkennend. „Einerseits“, sinniert der Vater, „haben Damen den schöneren Schwung.“ Andererseits hätten Kraftmeier wie der in dem Zusammenhang oft genannte Bryson DeChambeau die Sportart mit ihren 400-Meter-Kanonaden derart revolutioniert, dass auch der weibliche Nachwuchs nicht ganz ohne Athletik auskomme: „Die meisten Coaches erzählen einem, dass beim Abschlag Technik alles sei. Bis zu einem gewissen Niveau stimmt das auch. Aber wer darüber hinauswill, braucht eben die nötige Power.“

Haben immer den passenden Schläger zur Hand: Emma (r.) und Hannah Alfs. Foto: Foto: flo

So wie Emma Alfs und Schwester Hannah, 14, für die das Golfen längst mehr als ein nettes Hobby ist. Angefangen hätten sie in frühester Kindheit, seit „fünf, sechs Jahren spielen wir leistungsorientierter“, gibt die Ältere preis. Um die Zeit rum ist die Familie aus Ottmarsbocholt – auch Patrick und Mutter Christina sind begeisterte Freizeitgolfer – vom GLC Westerwinkel zum GLC Nordkirchen gewechselt. Dort wurden die talentierten Geschwister zunächst von Carsten Heinz und später von Matthias Kraus, zwei namhafte Teaching-Pros, angeleitet.

Erste Erfolge stellten sich rasch ein, zuletzt nahmen Emma und Hannah – als Jüngste ihres Teams – an der U 16-Mannschafts-DM teil. In Peine belegte das Quintett aus der Schlossgemeinde, dem auch die Ermenerin Mia Schürmann sowie Annika Schraeder (Dülmen) und Louisa Hölscher (Datteln) angehören, einen beachtlichen elften Rang. Die Mitspielerinnen seien zugleich gute Freundinnen, „da ist man besonders happy über ein gutes gemeinsames Abschneiden“, erzählt Emma.

Kadertraining in Tinnen

Die Jüngere macht indes auch individuell Fortschritte. In Münster, beim GC Tinnen, trainiert sie regelmäßig mit dem Landeskader. „Emma ist von uns beiden die Ambitionierte“, erklärt Hannah. Neid? „Überhaupt nicht. Jede freut sich mit der anderen über einen gelungenen Schlag.“ Sie selbst habe halt noch andere Interessen (Ballett, Volleyball), während die Schwester eine Menge dem Golfen unterordne.

Bis zu fünf Mal in der Woche steht Emma auf dem Golfplatz – selbst im Herbst und im Winter. Nicht mal das Virus vermochte die Schwestern zu stoppen. Zwar war an geregelte Übungseinheiten – in der Gruppe zumal – lange nicht zu denken. Aber auf die Anlage durften die Mädchen schon. Und wenn diese doch mal gesperrt war, hätten die Töchter halt im eigenen Garten geübt. Ob da nichts zu Bruch gegangen sei? „Nee“, lacht Patrick Alfs, „wir haben eine ziemlich dichte Hecke.“