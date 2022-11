Sefai Colak – der Mann, der niemals aufsteckt

Der geborene Rechtsverteidiger sei er nicht, sagt Sefai Colak selbst. Dass er den Part hinten in der Kette beim VfL Senden trotzdem klaglos übernimmt, wenn es denn mal sein muss, ist nur einer von vielen Gründen, wieso die beiden Trainer des hiesigen Landesligisten, Thomas Morzonek und Rabah Abed, den 21-Jährigen so sehr schätzen. Ein anderer: seine ziemlich ordentliche Abschlussquote. Fünf Buden hat Colak bisher fabriziert, nur Jürgen Sinev (sieben) war in der Hinsicht noch besser. Und: Zu jedem der drei Saisonsiege des VfL – alle daheim – hat Colak einen Treffer beigesteuert.

Für einen Rechtsverteidiger wäre das natürlich kaum zu bewerkstelligen. Weshalb er dann doch meist eher über die Flügel kommt. Oder gleich an vorderster Front angreift. „Ich bin ja gelernter Mittelstürmer“, erzählt der junge Mann, der in Ahlen lebt und den Großteil seiner fußballerischen Jugend in Ostwestfalen (SC Wiedenbrück, Arminia Bielefeld, SC Paderborn, Westfalia Soest) verbracht hat.

Gescheiter Move

In der Vorsaison, nach Prince Sanyangs schwerer Knieverletzung, durfte er zum ersten Mal auf seiner Leib- und Magenposition ran. Ein Move des Offensivmannes hat es Abed besonders angetan: „Wie schnell Sefai sich, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, von seinem Gegenspieler löst. Ich konnte das früher nicht.“

Wo er das gelernt habe? „Ganz ehrlich? Ich glaube, das sind Dinge, die intuitiv geschehen.“ Die Kehrseite: Colak kriegt ziemlich viel auf die Socken. Nur gut, dass er nicht so der wehleidige Typ ist. „Sefai steckt nie auf. Egal wie oft er gefoult wird, egal wie hoch wir zurückliegen: Er gibt bis zum Ende Gas. Davon können sich die Mitspieler eine dicke Scheibe abschneiden“, betont sein Coach.

Für Colak Ehrensache: „Ich war damals in Soest in der U 19 und wusste, als Corona kam, nicht recht, wie es im Seniorenbereich weitergehen würde. Thomas und Rabah waren mit die Ersten, die mich zum Probetraining eingeladen haben. Die von Beginn an an mich geglaubt haben.“ Stets alles auf dem Platz zu lassen, „ist vielleicht meine Art, den Trainern davon etwas zurückzuzahlen“ – ob er nun links, rechts oder zentral stürme.

13 Ligaeinsätze

Oder gar die Bank drücken muss. „Sefai weiß natürlich, dass wir ein Überangebot an guten Offensivleuten haben, er also nicht immer 90 Minuten auf dem Rasen stehen kann“, so Abed. Aber selbst die gelegentliche Reservistenrolle akzeptiere sein Schützling ohne Murren. Wobei: Colak ist einer von nur fünf Sendenern, die bisher in allen 13 Partien zum Einsatz kamen.

Bleibt noch die Frage zu klären, wieso der VfL elf seiner bisher zwölf Punkte in der Meisterschaft im Sportpark geholt hat. Colak glaubt, „dass uns einerseits der Kunstrasen liegt, weil die Jungs allesamt einen technisch sauberen Ball spielen. Und zum anderen will man natürlich die eigenen Fans nicht enttäuschen.“ Morgen, 15 Uhr, wenn der VfL Vorwärts Wettringen empfängt, wäre doch eine gute Gelegenheit, die Heimstärke abermals unter Beweis zu stellen. Findet jedenfalls der nimmermüde Angreifer.