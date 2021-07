Sehnsuchtsort Strzegom

Vom 11. bis zum 15. August (Mittwoch bis Sonntag) nehmen Lara Tönnissen (RV Lüdinghausen) und Clarissa NRW an den kontinentalen Titelkämpfen in Strzegom/Polen teil. Das Ziel: am liebsten Edelmetall.

Lara Tönnissen, hier auf Majolie beim Turnier kürzlich in Ennigerloh, nimmt mit ihrem Paradepferd Clarissa NRW an der Springpony-EM in Polen teil.

Erfolge hat Lara Tönnissen (RV Lüdinghausen) schon viele errungen. Im In- wie im Ausland. Nur die Geschichte mit der Pony-Europameisterschaft, die war bislang eine unvollendete. Die Ottmarsbocholterin stand 2019 das erste Mal auf der Longlist der Nominierten, patzte aber beim Sichtungsturnier in Hagen am Teutoburger Wald. 2020 kam ihr Corona in die Quere. Und 2021, im dritten sowie altersbedingt letzten Anlauf? Hat es geklappt. Endlich. Vom 11. bis zum 15. August (Mittwoch bis Sonntag) nehmen Tönnissen und Clarissa NRW an den kontinentalen Titelkämpfen in Strzegom/Polen teil.

Sie habe sich „riesig gefreut“, als die offizielle Einladung kam. Ob sie denn ernsthaft an der Nominierung gezweifelt habe? „Na ja, die Konkurrenz in Deutschland ist schon groß, da sollte man sich nie zu sicher sein.“ Zumal es bei den „Future Champions“ in Hagen – wie 2019 – alles andere als ideal für sie und ihre erfahrene Ponystute gelaufen war. Im Einzel verpasste das Paar nach einem Springfehler die Platzierung, und die deutsche Equipe kam nach zwei Aufgaben der Teamkollegen gar nicht erst in die Wertung. Weil sie aber zwei internationale Große Preise, im belgischen Opglabbeek sowie in Wipperfürth, für sich entschieden hatten, gab es diesmal kein Vorbeikommen an der 16-Jährigen und ihrem Paradepferd.

Am kommenden Freitag (6. August) geht es in ein Kurztrainingslager nach Luhmühlen – und von dort, 48 Stunden später, sofort weiter zur EM, wo nach Vet-Check und Warm-up die ersten beiden Wertungsrunden anstehen (12. August). Es folgen: der Nationenpreis (tags darauf) sowie – je nach Abschneiden – die Trostrunde oder das große Finale.

Was sich Tönnissen, die in Polen von Opa Robert und Vater Thomas unterstützt wird, vorgenommen hat für Strzegom? „Schwer zu sagen. Die Franzosen und die Iren sind in diesem Jahr sehr stark. Aber auch mit den Briten oder den Belgiern ist immer zu rechnen.“ Am liebsten wäre ihr „natürlich eine Medaille“. Alleine oder im Team? Egal, sie mache da keinen Unterschied. Die Hindernisse sind mit bis zu 1,35 Meter noch etwas höher als sonst, aber sie vertraue da ganz auf die Sprungkraft ihres zwölfjährigen Pferdes.