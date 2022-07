Sonnige Aussichten – RV Senden lädt ein

Alle reden vom Wetter. Karin Schulze Austrup-Streyl auch. „Bloß nicht wieder so ein Wolkenbruch wie 2021“, sagt die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Senden fast flehentlich. Das plötzliche Unwetter am Schlusstag, es verhagelte den Veranstaltern buchstäblich die Bilanz. Land unter ab dem späten Mittag in der Dorfbauerschaft 102b, mehrere Prüfungen, darunter das Hauptspringen und die Zwei-Sterne-M-Dressur: ersatzlos gecancelt. Die gute Nachricht: Falls die Meteorologen nicht gänzlich irren, bleibt es bei der Neuauflage des Turniers von Freitag bis Sonntag (1. bis 3. Juli) trocken.

„Kaum Regen, warm, aber nicht zu heiß – perfekt für Reiter, Pferde und Zuschauer“, frohlockt Schulze Austrup-Streyl, die auch sonst keinen Grund zur Klage hat. Mit über 1500 Nennungen ist die RV- und Orga-Chefin „gut zufrieden“. Zwar seien es in der Vergangenheit schon mal mehr Starts gewesen, „aber damit haben ja viele Veranstalter zu kämpfen. Bei uns bleibt das noch im Rahmen. Zumal man nicht vergessen darf, dass wir bereits im April unseren Reitertag mit den WBO-Prüfungen hatten, die sonst Teil des Sommerturniers waren.“

A-Prüfungen im Fokus

Ein weiterer Trend, der bereits in Lüdinghausen, Seppenrade sowie in Ascheberg erkennbar war und sich in der Stevergemeinde fortsetzt: wie voll die Felder in der Dressur (seit dem Zusammenschluss mit dem Jagdhornbläser-Korps eh eine Domäne der Sendener) und bei den Springen der Klasse A sind. „Das sind die Wettbewerbe mit besonderem Lokalkolorit“, weiß Schulze Austrup-Streyl.

Und die besucherträchtigsten: „Die Profis bringen ja kaum Publikum mit, unsere Nachwuchsleute aber sehr wohl.“ Die Vorsitzende hofft auf einen ähnlich großen Andrang wie jenen über Pfingsten in Seppenrade oder die Woche drauf in Ascheberg – „wenngleich die Sommerferien begonnen haben und vielleicht der eine oder andere bereits im Urlaub weilt“.

Die, die noch im Lande sind, dürfen sich nicht nur auf eine Vielzahl an A- und L-, sondern auf immerhin fünf M-Prüfungen – drei im Springparcours, zwei im Dressurviereck – freuen. Sportlicher Höhepunkt: das M*-Springen nebst Siegerrunde am Schlusstag ab 16.45 Uhr, für das – Stand Mittwoch – 26 Paare genannt haben.

Das Dach der kleinen Reithalle wurde passend zum Turnier des RV Senden erneuert, dazu der Hallenboden ausgetauscht. Finanzielle Unterstützung gab’s dabei vom Landessportbund (LSB) im Zuge des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“.