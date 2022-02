Sonst ändert sich nix – VfL Senden bleibt auf dem Gas

Am Sonntag (13. Februar), 15 Uhr, gastiert der VfL Senden in Altenrheine. Für die Gäste ist es das erste Pflichtspiel seit dem Wechsel von 24-Tore-Mann Niklas Castelle zum FC Schalke 04 2. Ein herber Verlust? Klar. Eine Zäsur? Nö.

Nachdem man sich eine halbe Stunde mit Thomas Morzonek über die Vorbereitung, die famose Hin- und die am Sonntag beginnende Rückrunde unterhalten hat, da sagt der eine der beiden Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Senden diesen bemerkenswerten Satz: „Ich hätte im Grunde nichts anderes erzählt, wäre ,Niki‘ noch bei uns.“

Während die Konkurrenz bereits hinter vorgehaltener Hand frohlocken soll, weil Senden ohne seinen Topstürmer ja wohl unweigerlich abschmieren werde, haben Morzonek und Rabah Abed vollstes Vertrauen in die übrigen 20 Mann im Kader. Ja, Niklas Castelle hat 24 Mal bis zur Pause genetzt, Tore in ähnlich großer Zahl vorbereitet und etliche Bälle im letzten Drittel erobert. Trotzdem sei er nicht der „Elefant im Raum“ – irgendwie anwesend, aber keiner traut sich, über das vermeintliche Problem zu sprechen. Innerhalb des Teams sei der Winter-Wechsel des 19-Jährigen zum Regionalligisten Schalke 04 2 gar kein so großes Thema gewesen.

Nur eine Richtung

Sollen sich andere den Kopf über den Hochveranlagten zerbrechen – und was dessen Weggang für den VfL bedeutet: In Senden haben sie lieber ihre Hausaufgaben erledigt. Und sind, wie es scheint, für den zweiten Saisonteil gewappnet. 19 Treffer in sechs Testspielen – Niklas wer? Die Offensivpower haben sie laut Morzonek jedenfalls nicht vom Netz genommen: „Ein Bruno Geister, ein Jürgen Sinev, ein Ali Shinawi oder ein Prince Sanyang – die kennen doch alle nur den direkten Weg zum Tor.“

Sinev, erst zu Jahresbeginn von Oberligist Preußen Münster 2 in den Sportpark zurückgekehrt und bei der Generalprobe gegen Nordhorn (6:2) dreifach erfolgreich, scheint die Eingewöhnungsphase kurzerhand übersprungen zu haben. „Natürlich sind wir nicht so blöd, ihn als den nächsten Niklas Castelle zu verkaufen“, betont Morzonek. Aber: „Jürgen bringt die Physis und das Tempo mit, um sich an vorderster Front durchzusetzen – vielleicht rochieren Bruno und er auch“ – ganz so wie im ersten Halbjahr Geister oder Tim Castelle mit dem Neu-Schalker.

Kein Systemwechsel

Es bleibt also wohl beim erprobten 4-4-2. Wichtig sei nur, dass die, die die PS-starken VfL-Flitzer auf die Reise schicken – die Mittelfeldstrategen Joshua Dabrowski, Hendrik Heubrock und Tim Castelle – höchste Konzentration im Aufbau walten lassen. Sonst könne es hinten schnell brenzlig werden. „Aber auch das war ja im ersten Halbjahr nicht anders“, weiß Morzonek. Und noch etwas sei haargenau wie vor dem Jahreswechsel: der Abstand zur roten Zone. „Platz sechs klingt beruhigend, aber uns trennen nach wie vor nur acht Punkte von den Abstiegsrängen – wenn’s ganz dumm läuft, sind es am Sonntag noch fünf.“