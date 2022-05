Sorge um Sanyang überschattet VfL-Remis

Keine Tore fielen in der Partie zwischen dem SV Dorsten-Hardt und dem VfL Senden. Für einen Gästespieler endete der Sonntag im Krankenhaus.

Fußball-Landesligist VfL Senden hat den nächsten Teilerfolg errungen, beim SV Dorsten-Hardt gab es – wie vor acht Tagen im Heimspiel gegen den BSV Roxel – ein torloses Remis. Nur dass sich aufseiten der Gäste niemand so richtig über den einen Zähler freuen mochte – zu sehr waren die Sendener in Sorge um Prince Sanyang. Der Angreifer hatte sich kurz vor dem Ende schwer verletzt und war zum Zeitpunkt des Abpfiffs bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Erste, niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss im Knie. Dem sympathischen Stürmer – keiner beim VfL freut sich so überschwänglich nach eigenen Treffern – droht eine mehrmonatige Pause.

Zum Sportlichen, auch wenn das nur am Rande interessierte: Der Tabellendritte hatte zunächst mehr vom Spiel, ohne die ganz große Torgefahr auszustrahlen, wie Kapitän Joshua Dabrowski einräumte. Allerdings „haben wir in der ersten Hälfte ebenfalls fast nichts zugelassen“. Bei der einzigen SV-Chance vor dem Wechsel war Sendens stets zuverlässige Nummer eins Johannes Brückner auf dem Posten.

Der VfL war auch nach der Pause der Führung näher. Nach einer schönen Kombination über Hendrik Heubrock und Dabrowski hatte der eingewechselte Tim Castelle freie Bahn, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins am Schnapper der Hausherren, Louis Krietemeyer. Die letzte Gelegenheit zum Sieg vergab der für Sanyang gekommene Christian Wilbers.

VfL: Brückner – Springeneer, Tjaden, Reckmann, Berik – Alnemek (60. Alnemek), Karaterzi, Dabrowski, Colak (89. Berning) – Heubrock, Sanyang (83. Wilbers).