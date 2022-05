„Stachel sitzt tief“ – VfL Senden will offene Rechnung begleichen

Die tolle Saison bleibt, egal wie die letzten zwei Partien des VfL Senden ausgehen. „Aber es wäre halt total schade, fielen wir an den spielfreien Wochenenden noch auf Platz sieben oder acht zurück“, findet Rabah Abed. Der Plan des Trainers: „jetzt gegen Borken und die Woche drauf in Werne punktemäßig so weit vorlegen, dass es am Ende eben doch der vierte oder sogar der dritte Rang wird.“

Mit der SG, die morgen (15. Mai), 15 Uhr, im Sportpark vorbeischaut, habe sein Team nach dem 2:4 in der Kreisstadt eh noch eine Rechnung zu begleichen: „Was wir da an Chancen verballert haben, war unfassbar. Der Stachel sitzt bis heute tief.“

Sanyang und Heubrock fehlen

Fehlen werden Prince San- yang (wie schwer die Knieverletzung des Angreifers ist, wird eine MRT-Untersuchung am Montag ergeben) und Urlauber Hendrik Heubrock. Dafür kehren Max Schlögl (nach Abi-Stress) und Jürgen Sinev zurück, der seine Bänderdehnung auskuriert hat. Borkens 17-Tore-Mann Basti Bone, der im Hinspiel doppelt getroffen hatte, sah beim 2:2 der SG in Altenberge Rot und muss zuschauen.

Zum letzten Mal vor eigenem Publikum auflaufen wird Marcel Berik. Der Linksverteidiger, der erst vor der Spielzeit aus Bösensell an die Bulderner Straße zurückgekehrt war, schließt sich dem Ligakonkurrenten (und wahrscheinlichen Absteiger) Borussia Münster an. Sein Coach findet das „sehr, sehr schade. Marcel ist ein klasse Typ, der sich in der Rückrunde enorm gesteigert hat und nur schwer zu ersetzen sein wird.“

Ein Kandidat für den dann vakanten Posten in der Viererkette ist offenbar Alexander Wanstrath. Der Defensiv-Allrounder ist aktuell noch Kapitän der eigenen U 19, die am Wochenende, in Lotte, die Chance hat, in die Landesliga aufzusteigen.